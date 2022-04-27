Путін зробив особистого ката Кадирова "героєм Росії": що відомо про Адама Делімханова

Адам Делімханов ось уже понад 15 років відомий як особистий кат Рамзана Кадиров, і є за що

Депутат Держдуми РФ Адам Делімханов отримав звання "Герой Росії" за особисту участь у війні проти України. Якщо вірити заявам ЗМІ, парламентарій брав активну участь у боях за Маріуполь.

Адам Делімханов нібито під Маріуполем

"Телеграф" зібрав, що відомо про нового російського "героя".

Різав росіян, потім вбивав за росіян – біографія Адама Делімханова

Адам Делімханов народився в 1969 році в селі Беной, тобто належить до одного родового тейпу з головою Чечні Рамзаном Кадировим.

До середини 90-х років Делімханов нічим особливо не виділявся – школа, служба в армії, робота слюсарем та постачальником, потім навчання у Грозненському державному університеті.

У ході першої чеченської війни Делімханов воював проти російських федеральних сил і був навіть особистим водієм польового командира Салмана Радуєва, тобто мав високу ступінь довіри.

Однак у другій чеченській війні Адам Делімханов перейшов на бік росіян та почав служити в органах внутрішніх справ, точніше, у службі безпеки глави Чечні Ахмата Кадирова. У міліції Чечні Делімханов служив до 2006 року, 18 липня був призначений заступником голови уряду Чечні, а в 2007 році був обраний депутатом Держдуми РФ від партії "Єдина росія" і з тих пір не залишає законодавчі збори країни-окупанта.

Особистий кат Рамзана Кадирова

Треба сказати, що репутація у депутата дуже скандальна і пов’язана здебільшого з його гучними заявами та численними вбивствами, в яких звинувачують його опоненти.

Так, ще у 2007 році Делімханов нібито на зустрічі з батьками бойовиків заявив, що всім, хто пішов у ліс, різатимуть голови, до речі, як покаже час — це улюблена загроза політика.

У вересні 2008 року в центрі Москви було вбито Руслана Ямадаєва, екс-депутата Держдуми РФ і представника клану братів Ямадаєвих. Вони також як і Кадирови в 1999 році перейшли на бік РФ і створили батальйон "Схід" із чеченців, що боролися за Росію. Також будучи вихідцями з тейпу Беной, Ямадаєви були першими конкурентами Кадирових у боротьбі за контроль над Чечнею.

Вбитий Руслан Ямадаєв

Не дивно, що Іса Ямадаєв в інтерв’ю ЗМІ прямо звинуватив у вбивстві брата Адама Делімханова, заявивши, що останній у Чечні відомий під прізвиськом "Кат", тому що він керує стратами та викраденнями.

Менш ніж через рік, навесні 2008 року, в Дубаї (ОАЕ) було затримано двох людей, які повинні були вбити Суліму Ямадаєва, який власне командував батальйоном "Схід" у той час як Руслан Ямадаєв забезпечував клану "політичний дах". За підсумками затримання, низка підозрюваних, зокрема сам Делімханов, були оголошени в розшук по лінії Інтерполу.

Відданість, доведена пролитою кров’ю конкурентів, була оцінена Рамзаном Кадировим і в 2009 він навіть назвав Адама Делімханова своїм наступником. Втім, з того часу останній працював в основному в РФ, ставши свого роду "куратором" всіх чеченців, які проживають у Росії.

Але й згодом депутат не раз потрапляв у скандали, наприклад, бійка з іншим депутатом-"єдиноросом" Олексієм Журавльовим, причому у Делімханова під час бійки випав золотий пістолет.

Влітку 2014 року Делімханов був включений до списків санкційних осіб Мінфіну США як член транснаціональної злочинної організації "Братське коло".

"Засвітився" Делімханов у вбивстві опозиційного російського політика Бориса Нємцова 27 лютого 2015 року. Хоча безпосереднім убивцею було визнано Руслана Мухудінова, адвокати сім’ї Нємцова вважали справжнім організатором Руслана Геремєєва. А останній у свою чергу до 2006 року працював на свого двоюрідного брата Адама Делімханова.

У 2021 році турецькі спецслужби заявили, що Адам Делімханов був організатором замаху на чеченського польового командира, який проживав у Туреччині, на ім’я Абдулхакім, який воював проти режиму Башара Асада в Сирії.

Справжньою "зіркою" Делімханова зробила його загроза в прямому ефірі Інстаграма 1 лютого 2022 року, коли той чеченською пообіцяв відрізати голови родичам юриста "Комітету проти катувань" Абубакара Янгулаєва.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати поведінку депутата, переадресувавши питання комітету Держдуми з питань депутатської етики. Проте перший заступник голови комісії Микола Ареф’єв заявив, що "такі речі має розглядати Генпрокуратура, а не думська комісія, оскільки такі загрози є неабиякою справою".

Поки ж у Росії нагороджують кадировців званнями "героїв Росії" самі тік-ток воїни більше прославилися своїми фейковими відео та конфузами.

А в перші дні війни під Києвом ліквідували елітного чеченського генерала Магомеда Тушаєва, близького до Рамзана Кадирова.