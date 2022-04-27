Путин сделал личного палача Кадырова “героем России”: что известно про Адама Делимханова

Адам Делимханов вот уже более 15 лет известен как личный палач рамзана кадыров, и есть за что

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов получил звание "Герой России" за личное участие в войне против Украины. Если верить заявлениям СМИ, парламентарий принимал активное участие в боях за Мариуполь.

Адам Делимханов якобы под Мариуполем

"Телеграф" собрал, что известно о новоиспеченном российском "герое".

Резал русских, потом убивал за русских – биография Адама Делимханова

Адам Делимханов родился в 1969 году в селении Беной, то есть относится к одному родовому тейпу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

До середины 90-х годов Делимханов ничем особо не выделялся – школа, служба в армии, работа слесарем и снабженцем, затем учеба в Грозненском государственно университете.

В ходе первой чеченской войны Делимханов воевал против российских федеральных сил и был даже личным водителем полевого командира Салмана Радуева, то есть пользовался высоким доверием.

Однако во второй чеченской войне Адам Делимханов перешел на сторону россиян и начал служить в органах внутренних дел, точнее, в службе безопасности главы Чечни Ахмата Кадырова. В милиции Чечни Делимханов служил до 2006 года, 18 июля был назначен заместителем председателя правительства Чечни, а в 2007 году был избран депутатом Госдумы РФ от партии "Единая россия" и с тех пор не покидает законодательного собрания страны-оккупанта.

Личный палач Рамзана Кадырова

Надо сказать, что репутация у депутата очень скандальная и связана в основном с его громкими заявлениями и многочисленными убийствами, в которых обвиняют его оппоненты.

Так, еще в 2007 году Делимханов якобы на встрече с родителями боевиков заявил, что всем ушедшим в лес будут резать головы, кстати, как покажет время — это любимая угроза политика.

В сентябре 2008 года в центре Москвы был убит Руслан Ямадаев, экс-депутат Госдумы РФ и представитель клана братьев Ямадаевых. Они также как и Кадыровы в 1999 году перешли на сторону РФ и создали батальон "Восток" из чеченцев, сражавшихся за Россию. Также будучи выходцами из тейпа Беной, Ямадаевы были первыми конкурентами кадыровых в борьбе за контроль над Чечней.

Убитый Руслан Ямадаев

Неудивительно, что Иса Ямадаев в интервью СМИ прямо обвинил в убийстве брата Адама Делимханова, заявив, что последний в Чечне известен под кличкой "Палач", потому что он руководит казнями и похищениями.

Менее чем через год, весной 2008 года, в Дубае (ОАЭ) были задержаны двое человек, которые должны были убить Сулиму Ямадаева, собственно командовавшего батальоном "Восток" в то время как Руслан Ямадаев обеспечивал клану "политическую крышу". По итогам задержания ряд подозреваемых, в том числе сам Делимханов, были объявлены в розыск по линии Интерпола.

Преданность, доказанная пролитой кровью конкурентов, была оценена Рамзаном Кадыровым и в 2009 году он даже назвал Адама Делимханова своим преемником. Впрочем, с тех пор последний работал в основном в РФ, став своего рода "куратором" всех чеченцев, проживающих в России.

Но и впоследствии депутат не раз попадал в скандалы, например драка с другим депутатом-"единоросом" Алексеем Журавлевым, причем у Делимханова в ходе драки выпал золотой пистолет.

Летом 2014 года Делимханов был включен в списки санкционных лиц Минфина США как член транснациональной преступной организации "Братский круг".

"Засветился" Делимханов и в убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года. Хотя непосредственным убийцей был признан Руслан Мухудинов, адвокаты семьи Немцова считали настоящим организатором Руслана Геремеева. А последний в свою очередь до 2006 года работал на своего двоюродного брата Адама Делимханова.

В 2021 году турецкие спецслужбы заявили, что Адам Делимханов был организатором покушения на проживавшего в Турции чеченского полевого командира по имени Абдулхаким, который воевал против режима Башара Асада в Сирии.

Настоящей "звездой" Делимханова сделала его угроза в прямом эфире Инстаграма 1 февраля 2022 года, когда тот на чеченском пообещал отрезать головы родственникам юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулаева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать поведение депутата, переадресовав вопрос комитету Госдумы по вопросам депутатской этики. Однако первый зампред комиссии Николай Арефьев заявил, что "такие вещи должна рассматривать Генпрокуратура, а не думская комиссия, поскольку такие угрозы — нешуточное дело".

Пока же в россии награждают кадыровцев званиями "героев россии" сами тик-ток воины больше прославились своими фейковыми видео и конфузами.

А в первые дни войны под Киевом ликвидировали элитного чеченского генерала Магомеда Тушаева, близкого к Рамзану Кадырову.