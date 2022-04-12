"Подвиги" кадыровцев в Украине: топ проколов и фейковых видео собрали в сети

Кадыровцы стали посмешищем в сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его бойцы, которые участвуют в войне россии против Украины, уже стали мэмом и предметом насмешек в сети. Кадыровцы не раз "попадались" на постановках различных видео, на которых они хвастаются своими "подвигами", чем только смешили пользователей сети.

Русскоязычный телеканал "Настоящее время" создал насмешливый репораж про чеченцев, к котором показал все их провалы, сообщает Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

"Спилберг рыдает. Зашкварный топ провалов одноклеточных тиктокеров кадырова. Скоро во всех кинотеатрах запоребрика: "Дон-дон кино" представляет. Идиоты!" — пишет Геращенко.

Напомним, что ранее рамзан кадыров насмешил сеть, показав видео, на котором чеченцы "воюют" с жалюзи и мебелью. Также ранее кадыровцы опозорились с раздачей украинцам во временно оккупированном Мариуполе своей "гуманитарки", однако там оказались не российские, а украинские продукты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз заявлял, что якобы находится в Украине, однако подтверждения этому не было. В частности 13 марта он заявлял, что якобы находится на территории села Иванков в Киевской области, однако журналисты узнали, что в те дни его телефоны к украинским башням связи не присоединялись.