"Жалюзи победили": Кадыров насмешил сеть видео боя чеченцев в Украине
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Украинцы шутят, сколько потерь понесли кадыровцы в ходе этого "эпичного сражения"
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который направил множество своих боевиков для участия в войне против Украины, насмешил сеть видео с якобы битвой чеченцев.
Ролик он опубликовал на своем канале днем 4 апреля, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что на видео чеченцы разносят какое-то здание, стреляют в окно через жалюзи и громят мебель, при этом не видно, с кем они сражаются.
В подписи говорится, что это процесс захвата Рубежного в Луганской области, однако ролик так снят, что это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.
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Стоит заметить, что в сети с юмором отреагировали на происходящее, охарактеризовав его "спецоперацией по освобождению квартиры от жалюзи".
По мнению украинцев, судя по рвению, с которым кадыровцы набросились на жалюзи, в Чечне скоро могут выдать им орден за их взятие. Также в шутку стали предполагать, сколько потерь чеченцы запишут себе по итогам этой "героической битвы".
Напомним, что ранее Рамзан Кадыров насмешил сеть, показав видео с якобы раздачей украинцам на временно оккупированной территории своей "гуманитарки", при этом продукты там были не российские, а украинские.
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