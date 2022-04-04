Укр

"Жалюзи победили": Кадыров насмешил сеть видео боя чеченцев в Украине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Жалюзи "пали" как герои Новость обновлена 04 апреля 2022, 10:51
Жалюзи "пали" как герои

Украинцы шутят, сколько потерь понесли кадыровцы в ходе этого "эпичного сражения"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который направил множество своих боевиков для участия в войне против Украины, насмешил сеть видео с якобы битвой чеченцев.

Ролик он опубликовал на своем канале днем 4 апреля, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что на видео чеченцы разносят какое-то здание, стреляют в окно через жалюзи и громят мебель, при этом не видно, с кем они сражаются.

В подписи говорится, что это процесс захвата Рубежного в Луганской области, однако ролик так снят, что это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

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Чеченцы расстреляли жалюзи

Стоит заметить, что в сети с юмором отреагировали на происходящее, охарактеризовав его "спецоперацией по освобождению квартиры от жалюзи".

По мнению украинцев, судя по рвению, с которым кадыровцы набросились на жалюзи, в Чечне скоро могут выдать им орден за их взятие. Также в шутку стали предполагать, сколько потерь чеченцы запишут себе по итогам этой "героической битвы".

Реакция украинцев на видео Кадырова
Реакция украинцев на видео Кадырова

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров насмешил сеть, показав видео с якобы раздачей украинцам на временно оккупированной территории своей "гуманитарки", при этом продукты там были не российские, а украинские.

Теги:
#Чечня #Рамзан Кадыров
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