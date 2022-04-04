"Жалюзи победили": Кадыров насмешил сеть видео боя чеченцев в Украине

Украинцы шутят, сколько потерь понесли кадыровцы в ходе этого "эпичного сражения"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который направил множество своих боевиков для участия в войне против Украины, насмешил сеть видео с якобы битвой чеченцев.

Ролик он опубликовал на своем канале днем 4 апреля, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что на видео чеченцы разносят какое-то здание, стреляют в окно через жалюзи и громят мебель, при этом не видно, с кем они сражаются.

В подписи говорится, что это процесс захвата Рубежного в Луганской области, однако ролик так снят, что это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Всю правду о войне в Украине читайте в нашем Телеграм

Чеченцы расстреляли жалюзи

Читайте также: Категория Украина Кадыров в Украине? На фото увидели два подозрительных момента Новое фото главы Чечни со своим "кадыровцами" вызывает вопросы

Стоит заметить, что в сети с юмором отреагировали на происходящее, охарактеризовав его "спецоперацией по освобождению квартиры от жалюзи".

По мнению украинцев, судя по рвению, с которым кадыровцы набросились на жалюзи, в Чечне скоро могут выдать им орден за их взятие. Также в шутку стали предполагать, сколько потерь чеченцы запишут себе по итогам этой "героической битвы".

Реакция украинцев на видео Кадырова

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров насмешил сеть, показав видео с якобы раздачей украинцам на временно оккупированной территории своей "гуманитарки", при этом продукты там были не российские, а украинские.