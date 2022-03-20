"Кадыровцев" в Днепре решили хоронить в свиных шкурах: зачем и почему для них это плохо

"Кадыровцев" предложили зашить в свиные шкуры.

Если российское правительство не спешит забирать тела своих солдат, то тела убитых "кадыровцев" сразу перевозят в морги Беларуси, а после отправляют в Чечню. Однако в Днепре решили судьбу убитых подопечных рамзана кадырова по-другому. Заместителя мэра Днепра Михаил Лысенко предложил хоронить "кадыровцев" зашитыми в свиных шкурах.

Свое "предложение" Лысенко опубликовал у себя в Телеграм-канале "Разбитая гармошка Костромы".

"Официально. Решение принято. Все кадыровцы убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо, мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут там на "небе". Твари" — написал депутат.

Напомним, что "кадыровцы" — мусульмане и исповедую ислам, а по его правилам верующим нельзя есть свинину. В Коране свинья считается нечистым животным, она даже считалась неподходящим животным для ритуальных жертвоприношений. Более того, мясо свиньи очень схоже с человеческим. Поэтому для мусульманина будет очень унизительно быть похороненным в свиной шкуре.

Стоит отметить, что в первые дни войны "вселяющие страх кадыровцы" из-за страха боялись заходить в Украину из-за больших потерь российский солдатов.

Также ранее "Телеграф" писал, что советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что ФСБ предоставляет украинской разведке данные о месторасположении "кадыровцев". А делается это видимо для того, чтобы решить одну из внутренних проблем россии.