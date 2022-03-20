"Кадировців" у Дніпрі вирішили ховати у свинячих шкурах: навіщо і чому для них це погано

"Кадировців" запропонували зашити у свинячі шкури.

Якщо російський уряд не поспішає забирати тіла своїх солдатів, то тіла вбитих "кадировців" одразу перевозять у морги Білорусі, а потім відправляють до Чечні. Однак у Дніпрі вирішили долю вбитих підопічних рамзана кадирова по-іншому. Заступника мера Дніпра Михайло Лисенко запропонував ховати "кадировців" зашитими у свинячих шкурах.

Свою "пропозицію" Лисенко опублікував у себе в Телеграм-каналі "Розбита гармошка Костроми".

"Офіційно. Рішення прийнято. Усі кадировці вбиті на території Дніпропетровської області, будуть зашиті та поховані у свинячих шкурах. Спасибі, м’ясокомбінатам міста. Подивимося, як їх приймуть там на "небі". Тварини" — написав депутат.

Нагадаємо, що "кадировці" — мусульмани і сповідую іслам, а за його правилами вірянам не можна їсти свинину. У Корані свиня вважається нечистою твариною, вона навіть вважалася непридатною твариною для ритуальних жертвопринесень. Щобільше, м’ясо свині дуже схоже на людське. Тому для мусульманина буде дуже принизливо бути похованим у свинячій шкурі.

Варто зазначити, що в перші дні війни "кадировці, що вселяють страх", через страх боялися заходити в Україну через великі втрати російських солдатів.

Також раніше "Телеграф" писав, що радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що ФСБ надає українській розвідці дані про місцеперебування "кадировців". А робиться це, мабуть, для того, щоб вирішити одну з внутрішніх проблем росії.