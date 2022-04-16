Бракує акторів? Кадировці сильно зганьбилися з черговим відео

Підробку навіть не намагалися замаскувати

Кадировці в Україні вкотре здивували фейком — у Маріуполі місцевого безхатченка знову "затримали" тік-ток воїни з росії.

Відео опублікував радник голови МВС Антон Геращенко. На ньому чоловіка змушують роздягнутися, при цьому у нього на руці нібито "татуювання" у вигляді українського прапора та кажана.

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У повідомленні зазначено, що згідно з історією пропагандистів, його нібито затримали кадировці на вогневій позиції.

На плечі у чоловіка на відео характерне татуювання, за яким можна ідентифікувати учасника одного з попередніх відео кадировців, коли вони нібито затримали "розвідника ЗСУ".

Помітне "тату"

Тоді в акторі волонтер Кирило Долімбаєв впізнав бездомного з Маріуполя, який має проблеми з алкоголем.

Нагадаємо, символ "кажан" належить російській розвідці, в Україні він був змінений на срібну сову в 2016 році.

Раніше "Телеграф" писав, що частини кадировців приїжджали до Маріуполя, щоб знімати відео. Вони публікували відео з нібито бойовими діями, коли обстрілювали жалюзі та зганьбилися у ролику з "гуманітарною допомогою" — на пачках із борошном та іншими товарами були написи українською мовою.