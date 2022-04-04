"Жалюзі перемогли": Кадиров насмішив мережу відео бою чеченців в Україні

Українці жартують, скільки втрат зазнали кадировці під час цієї "епічної битви"

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який направив безліч своїх бойовиків для участі у війні проти України, насмішив мережу відео з нібито битвою чеченців.

Ролик він опублікував на своєму каналі вдень 4 квітня, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що на відео чеченці розносять якусь будівлю, стріляють у вікно через жалюзі та громять меблі, при цьому не видно, з ким вони борються.

У підписі йдеться, що це процес захоплення Рубіжного на Луганщині, проте ролик так знятий, що це неможливо ні підтвердити, ні спростувати.

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Чеченці розстріляли жалюзі

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Варто зауважити, що в мережі з гумором відреагували на відео, охарактеризувавши його "спецоперацією зі звільнення квартири від жалюзі".

На думку українців, судячи з того, як кадировці накинулися на жалюзі, у Чечні скоро можуть видати орден за їхнє взяття. Також жартома стали припускати, скільки втрат чеченці запишуть собі за підсумками цієї "героїчної битви".

Реакція українців на відео Кадирова

Нагадаємо, що раніше Рамзан Кадиров насмішив мережу, показавши відео з нібито роздачею українцям на тимчасово окупованій території своєї "гуманітарки", при цьому продукти там були не російські, а українські.