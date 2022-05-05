Війна - день 71: росіяни б'ють ракетами по містах України, а "режиму путіна" пророкують поганий і швидкий кінець

Оперативно про головне за 5 травня

В Україні розпочався 71-ий день боротьби з російськими окупантами. Ворожа армія не зупиняє своїх спроб взяти Маріуполь — зараз йдуть важкі кровопролитні бої за завод "Азовсталь", на територію якого вдалося прорватися російським окупантам. Паралельно зі штурмом заводу росіяни атакують великі українські міста — за кілька годин до кінця попередньої доби вибухи було чути у Черкасах, Запоріжжі та Дніпрі, а друга хвиля роздалася у Миколаєві, Одесі та Київській області. Тим часом в Україну продовжує прибувати важка артилерія, обіцяна США. А режиму путіна пророкують кінець, який закінчиться хаосом, війною та розрухою для його країни.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 5 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що інформація про події в Україні за 2 травня доступна у трансляції: "Війна — день 68: евакуація з Маріуполя та спроби прорвати оборону ЗСУ на Донбасі та під Херсоном".

Про ситуацію в країні за 3 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже їде важка артилерія зі США".

А про те, що відбувалося в Україні 4 травня, читайте у матеріалі: "Війна — день 70: росіяни рвуться на "Азовсталь" та вдарили ракетами по великих містах".