Війна — день 70: росіяни наступають на Донбасі і масово б’ють ракетами по містам України

Оперативно про головне за 4 травня

Україна відбиває російське вторгнення вже 70-й день. росія продовжує штурмувати українські оборонні позиції на Донбасі не зважаючи на втрати. Від союзників в Україну йде безперервний потік допомоги — боєприпасів, техніки та озброєння, зокрема важкого, який росіяни намагаються перекрити масованими ракетними ударами по Україні. Тим часом у Європі продовжують визначатися, наскільки сильно затягнуть зашморг на шиї російської економіки шляхом запровадження ембарго на російське основне джерело експортних доходів — нафту.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 4 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Донеччині 3 травня загинув 21 мирний житель, повідомив голова ОДА Павло Кириленко. Окупанти вбили 10 людей в Авдіївці, 5 у Лимані, 4 у Вугледарі, 1 у Великій Новосілці та 1 у Шандриголовому.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Львову збільшилася до 2 людей, повідомив мер Андрій Садовий.

Російські війська обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України: серед залізничників та пасажирів за оперативною інформацією постраждалих немає. Пошкодження інфраструктури важкі, деталі після закінчення повітряної тривоги, повідомив глава УЗ Олександр Камишин.

Рада безпеки ООН 5 травня проведе засідання щодо ситуації в Україні.

Нагадаємо, що інформація про події в Україні за 1 травня доступна у матеріалі: "Війна — день 67: ЗСУ звільнили ключовий населений пункт, а росіяни продовжують бомбити Одесу".

А про те, що відбувалося в Україні 2 травня, читайте у трансляції: "Війна — день 68: евакуація з Маріуполя та спроби прорвати оборону ЗСУ на Донбасі та під Херсоном".

Про ситуацію в країні за 3 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже їде важка артилерія зі США".