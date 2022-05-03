росія завдала масованого ракетного удару по Україні: перші подробиці (відео)

Окупанти стріляють по інфраструктурі українських міст

У вівторок, 3 травня на 69-й день повномасштабного вторгнення рф росія обстріляла територію України ракетами. Про вибухи повідомляється одразу у кількох регіонах.

Мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook розповів, що після вибухів у місті спостерігається проблема електропостачанням.

Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок ракетного удару було пошкоджено три електропідстанції.

Мер міста Долинська Євген Звіздовський (Кіровоградська область) підтверджує ракетний удар.

Повідомляється про вибухи в Івано-Франківську, Дніпрі та області, Вінниці, Одесі та Кіровоградській області, у Львові та Київській області. Частина вибухів – робота нашої ППО, проте вже підтверджено вибухи у Львові та Кіровоградській області.

У небі над Дніпропетровською областю видніється дим (повідомляється про три вибухи).

Також стало відомо про приліт у Закарпатській області.

За інформацією радника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, обидві крилаті ракети, що летіли до Вінниці, було збито українськими ППО. Також наші зенітники збили ракету окупантів поблизу Києва.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов підтвердив роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що у вівторок в Одесі пролунав вибух. Попередньо, ППО збила черговий БПЛА окупантів. Нагадаємо, удар ракет по житловій висотці у Києві 28 квітня потрапив на відео.