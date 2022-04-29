Моменти ударів ракет по житловій висотці у Києві потрапив на відео

Камери зовнішнього спостереження та очевидці зафіксували ракетну атаку на Київ

У четвер, 28 квітня, ввечері Київ зазнав ракетного удару з боку росії, внаслідок чого сильно зруйновано новий житловий висотний будинок у Шевченківському районі столиці та десять людей постраждали.

Момент влучення першої ракети зафіксувала камера зовнішнього відеоспостереження практично в епіцентрі вибуху:

Попадання першої ракети

Другий "приліт" ракети вже відобразив очевидець, який знімав перше влучення.

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Другий удар по Лук’янівці

За даними ДСНС України, внаслідок ракетного удару сталася пожежа у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів.

Погасити пожежу на площі 100 кв. м рятувальникам вдалося менш ніж за півтори години.

У ході пошуково-рятувальних робіт та розбору завалів бійцям ДСНС станом на вечір четверга вдалося врятувати 5 людей. Постраждалих на той час налічувалося десятеро.

Як повідомлялося, у четвер увечері ракетного удару зазнав не тільки Київ, а й Фастів Київської області, а також Хмельницька область та деякі інші області України.

У ніч же з 27 на 28 російські окупанти вели постійні обстріли всіх південних регіонів України — особливо "голосно" було на Херсонщині та Миколаївщині.