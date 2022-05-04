Британія передасть Україні вантажні дрони для доставки обладнання на передову

Скільки таких дронів буде передано ЗСУ наразі невідомо

Новий пакет військової допомоги від Великої Британії, який анонсував у Верховній Раді прем’єр країни Борис Джонсон, включатиме вантажні безпілотники Malloy T150.

Про це повідомляє Sky News.

Квадрокоптери виробництва Malloy Aeronautics проходили випробування у морській піхоті Британії та призначені для доставляння вантажів на передову. Кожен із цих БПЛА здатний нести до 68 кілограмів корисного навантаження на відстань до 70 кілометрів.

Скільки таких дронів будуть передані на потреби ЗСУ не повідомляється.

Новий пакет допомоги від Британії оцінюється в 300 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 11 млрд гривень). Очікується, що він включатиме в основному складну електроніку, включаючи засоби РЕБ, прилади нічного бачення, контрбатарейні радари та інше.

Як повідомлялося раніше, США напередодні заявили, що передадуть Україні ще 5 тисяч ракет до протитанкових комплексів Javelin, а також повідомили, що ЗСУ вже отримали 70 із 90 гаубиць М-777.

Крім того, стало відомо, що танки, які були передані Україні з Польщі, є найновішою модифікацією Т-72. На озброєння їхньої армії такі надійшли лише у 2019 році.