Рус

Британія передасть Україні вантажні дрони для доставки обладнання на передову

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
Malloy T150 Новина оновлена 04 травня 2022, 02:19
Malloy T150

Скільки таких дронів буде передано ЗСУ наразі невідомо

Новий пакет військової допомоги від Великої Британії, який анонсував у Верховній Раді прем’єр країни Борис Джонсон, включатиме вантажні безпілотники Malloy T150.

Про це повідомляє Sky News.

Квадрокоптери виробництва Malloy Aeronautics проходили випробування у морській піхоті Британії та призначені для доставляння вантажів на передову. Кожен із цих БПЛА здатний нести до 68 кілограмів корисного навантаження на відстань до 70 кілометрів.

Скільки таких дронів будуть передані на потреби ЗСУ не повідомляється.

Новий пакет допомоги від Британії оцінюється в 300 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 11 млрд гривень). Очікується, що він включатиме в основному складну електроніку, включаючи засоби РЕБ, прилади нічного бачення, контрбатарейні радари та інше.

Як повідомлялося раніше, США напередодні заявили, що передадуть Україні ще 5 тисяч ракет до протитанкових комплексів Javelin, а також повідомили, що ЗСУ вже отримали 70 із 90 гаубиць М-777.

Крім того, стало відомо, що танки, які були передані Україні з Польщі, є найновішою модифікацією Т-72. На озброєння їхньої армії такі надійшли лише у 2019 році.

Теги:
#Україна #Велика Британія #БПЛА
Інформація про постраждалих уточнюється
Україна
У Зеленського пояснили причину масового ракетного обстрілу України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Інформація про постраждалих уточнюється
У Зеленського пояснили причину масового ракетного обстрілу України
Дата публікації
Категорія
Смертельна аварія у Рівненській області
Під Рівним сталася смертельна ДТП за участю автобуса та бензовозу: безліч загиблих
Дата публікації
Категорія
Окупанти не соромлячись розповідають, як катують українців
Ломали ноги і робили "трояндочки" на пальцях: окупант розповів матері про тортури українців
Дата публікації
Категорія
Національний банк
Якої інфляції чекати в Україні до кінця року: НБУ дав прогноз
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від ракетних ударів
Війна — день 70: росіяни наступають на Донбасі і масово б’ють ракетами по містам України