США назвали ім’я нового головнокомандувача військ НАТО в Європі: що відомо

Кандидатуру Каволі запропонував сам Джозеф Байден

Союзні війська НАТО в Європі влітку 2022 року отримають нового Верховного головнокомандувача. За інформацією голови Пентагону Ллойда Остіна, ним стане генерал армії США Крістофер Дж. Каволі. Наразі він командує американською армією, що базується в Європі та Африці.

Інформацію повідомили на офіційному сайті Міноборони Штатів, повідомляє "Телеграф".

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Приступити до виконання обов’язків зараз Каволі ще не може — церемонія зміни командування військ НАТО в Європі має пройти лише через кілька місяців. Відбудеться вона у штаб-квартирі країн Альянсу в Бельгії.

Крістофер Каволі

Крістофера Каволі вважають добрим знавцем психології більшості європейців, а також жителів російської федерації. Генерал народився в Німеччині за часів "холодної війни", дитинство провів в Італії, потім перебрався до Штатів. Вища освіта в нього початково аж ніяк не військова — 1987 року закінчив Прінстонський університет, отримавши бакалавра біології. Після навчання пішов до Навчального корпусу офіцерів запасу, з чого й розпочалася його армійська кар’єра.

Каволі пройшов війни в Перській затоці та Афганістані. Зумів отримати ступінь магістра гуманітарних наук, вивчаючи росію та країни східної Європи (1997). Свого часу очолював Координаційну групу начштабу армії США, командував піхотою та десантниками.

Каволі під час навчань

На своїй нинішній посаді — командувач армії США в Європі та Африці — Крістофер Каволі перебуває з жовтня 2020-го.

Подібні перестановки у військах НАТО, найімовірніше, пов’язані з тим, що росіяни останнім часом максимально підвищують ставки на війні з Україною. Серед іншого в їхніх планах спроба захопити весь південний схід, щоб відрізати Києву підхід до моря.

Крім цього, військові експерти припускають, що в Москві можуть готувати ще й провокації в проросійському Придністров’ї, щоб офіційно мати можливість піти "рятувати" місцевих жителів, як це було з Донбасом.

"Телеграф" також писав про невеликі зміни в українській армії: командувач вітчизняних Сил оборони ЗСУ був підвищений президентом Зеленським у званні. Ми розповідали, що відомо про Сергія Наєва.