Рус

США назвали ім’я нового головнокомандувача військ НАТО в Європі: що відомо

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
Каволі — американець, хоч і народився в Німеччині Новина оновлена 04 травня 2022, 06:52
Каволі — американець, хоч і народився в Німеччині

Кандидатуру Каволі запропонував сам Джозеф Байден

Союзні війська НАТО в Європі влітку 2022 року отримають нового Верховного головнокомандувача. За інформацією голови Пентагону Ллойда Остіна, ним стане генерал армії США Крістофер Дж. Каволі. Наразі він командує американською армією, що базується в Європі та Африці.

Інформацію повідомили на офіційному сайті Міноборони Штатів, повідомляє "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Приступити до виконання обов’язків зараз Каволі ще не може — церемонія зміни командування військ НАТО в Європі має пройти лише через кілька місяців. Відбудеться вона у штаб-квартирі країн Альянсу в Бельгії.

Крістофер Каволі
Крістофер Каволі

Крістофера Каволі вважають добрим знавцем психології більшості європейців, а також жителів російської федерації. Генерал народився в Німеччині за часів "холодної війни", дитинство провів в Італії, потім перебрався до Штатів. Вища освіта в нього початково аж ніяк не військова — 1987 року закінчив Прінстонський університет, отримавши бакалавра біології. Після навчання пішов до Навчального корпусу офіцерів запасу, з чого й розпочалася його армійська кар’єра.

Каволі пройшов війни в Перській затоці та Афганістані. Зумів отримати ступінь магістра гуманітарних наук, вивчаючи росію та країни східної Європи (1997). Свого часу очолював Координаційну групу начштабу армії США, командував піхотою та десантниками.

Каволі під час навчань
Каволі під час навчань

На своїй нинішній посаді — командувач армії США в Європі та Африці — Крістофер Каволі перебуває з жовтня 2020-го.

Подібні перестановки у військах НАТО, найімовірніше, пов’язані з тим, що росіяни останнім часом максимально підвищують ставки на війні з Україною. Серед іншого в їхніх планах спроба захопити весь південний схід, щоб відрізати Києву підхід до моря.

Крім цього, військові експерти припускають, що в Москві можуть готувати ще й провокації в проросійському Придністров’ї, щоб офіційно мати можливість піти "рятувати" місцевих жителів, як це було з Донбасом.

"Телеграф" також писав про невеликі зміни в українській армії: командувач вітчизняних Сил оборони ЗСУ був підвищений президентом Зеленським у званні. Ми розповідали, що відомо про Сергія Наєва.

Теги:
#Європа #США #НАТО #Головнокомандувач військами НАТО
Каволі — американець, хоч і народився в Німеччині
Політика
США назвали ім’я нового головнокомандувача військ НАТО в Європі: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Каволі — американець, хоч і народився в Німеччині
США назвали ім’я нового головнокомандувача військ НАТО в Європі: що відомо
Дата публікації
Категорія
путін міг "образитися" на прямий наліт на його генералів
Помста чи…? Військовий експерт назвав причину ракетної атаки на Україну 3 травня
Дата публікації
Категорія
Армія РФ
Дуже добре для України: експерт назвав головну проблему путінської армії
Дата публікації
Категорія
Армія РФ
"Поки не закінчиться населення росії": Арестович дав прогноз, коли окупанти припинять наступ
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від ракетних ударів
Війна — день 70: росіяни наступають на Донбасі і масово б’ють ракетами по містам України