Війна — день 67: ЗСУ звільнили ключовий населений пункт, а росіяни продовжують бомбити Одесу

Оперативно про головне за 1 травня

В Україні розпочався 67-й день від початку повномасштабного військового вторгнення росії. Минулої доби військовослужбовці ЗСУ відвоювали в окупантів ще кілька населених пунктів у Харківській області, серед них і селище Руська Лозова, яке вважається ключовим населеним пунктом на трасі Харків-Білгород. Окупанти ж не відступають від своїх традицій і продовжують обстрілювати мирні міста, зокрема, під удар знову потрапила Одеса, де ракетами була пошкоджена злітна смуга міського аеропорту. Тим часом світ продовжує підтримувати Україну, зокрема у складі делегації ООН до Львова прибула голлівудська зірка Анджеліна Джолі, чим встигла наробити шуму в мережі.

У цій трансляції "Телеграф" повідомлятиме про найважливіші події в Україні та світі за 1 травня. Проте більш оперативно про ситуацію можна дізнаватись у нашому телеграм-каналі, який доступний за цим посиланням.

01:00 Уряд України продовжив дію граничного рівня торгової націнки в 10% для низки соціальних товарів на період воєнного стану та три місяці після нього.

Також Кабінет міністрів України в рамках боротьби з дефіцитом пального, що виник на ринку, крім підвищення граничних рівнів торгової надбавки дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на "брендове преміальне" пального за умови, що вони також продають пальне за регульованими державами цінами.

00:00 Командування повітряних сил ЗСУ: 30 квітня уражено 9 повітряних цілей рашистів. Цього разу протиповітряною обороною знищено:

2 штурмовики Су-25;

7 БпЛА російських окупантів.

При цьому Су-25 окупантів збили із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер".

Події російсько-української війни за 28 квітня описані в матеріалі: "Війна — день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал".

А про ситуацію в країні за 29 квітня можна прочитати у новині: "Війна – день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США прийняли ленд-ліз".

Інформація за 30 травня доступна у матеріалі: "Війна — день 66: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Харківщині, а росія стає ближчою до статусу країни-ізгоя".