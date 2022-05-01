Евакуація з Маріуполя: влада зробила оголошення та звернулася до всіх українців

Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя

За офіційною інформацією, у неділю, 1 травня, можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16.00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", — пишуть в Телеграм-каналі.

У свою чергу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликає маріупольців покинути місто: "Це може бути один з останніх реальних шансів покинути місто. Кажіть всім — ніяких повісток, ніяких звинувачень немає і не буде. Ми всіх чекаємо вдома, в Україні".

У жителів Маріуполя з'явилась надія на безпечну евакуацію. Андрющенко повідомив, що окупанти дозволили переміщення між Лівобережним районом та іншими районами через міст Мухіно. Проте він попередив, що вони облаштували блокпости для посилення перевірок.

Як повідомлялося раніше, генсек ООН Антоніу Гутерріш після бесіди з кривавим диктатором володимиром путіним заявив, що той нібито дав "принципову згоду" на участь представників Червоного хреста та інших структур ООН в організації евакуації мешканців Маріуполя.

Пізніше спікер путіна дмитро пєсков цю інформацію спростував. За його словами, такі можливості опрацьовуються, однак якихось конкретних домовленостей досягнуто не було.