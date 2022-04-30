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З’явилася надія на евакуацію мешканців Маріуполя: перші подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Маріуполь Новина оновлена 30 квітня 2022, 17:41
Маріуполь

Окупанти дозволили пересування мешканців Маріуполя між окремими районами

У мешканців Маріуполя виникла надія на безпечну евакуацію.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

"З’явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті", — повідомив він і додав, що мешканцям міста варто чекати на підтвердження і слідкувати за новинами.

Водночас він наголосив, що автобуси туди мають бути подані росіянами, а тому варто чекати чого завгодно.

Згодом Андрющенко повідомив, що окупанти дозволили переміщення між Лівобережним районом та іншими районами через міст на Мухіно. Проте він попередив, що вони облаштували блокпости для посилення перевірок.

Як повідомлялося раніше, генсек ООН Антоніу Гутерріш після бесіди з кривавим диктатором Володимиром Путіним заявив, що той нібито дав "принципову згоду" на участь представників Червоного хреста та інших структур ООН в організації евакуації мешканців Маріуполя.

Пізніше спікер путіна дмітрій пісков цю інформацію спростував. За його словами, такі можливості опрацьовуються, однак якихось конкретних домовленостей досягнуто не було.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь
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