Появилась надежда на эвакуацию жителей Мариуполя: первые подробности

Оккупанты разрешили перемещение жителей Мариуполя между отдельными районами

У жителей Мариуполя появилась надежда на безопасную эвакуацию.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити", — сообщил он и добавил, что жителям города стоит ждать подтверждения и следить за новостями.

Вместе с тем он подчеркнул, что автобусы туда должны быть поданы россиянами, а потому стоит ждать чего угодно.

Позже Андрющенко сообщил, что оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами через мост на Мухино. Однако он предупредил, что они обустроили блокпосты для усиления проверок.

Как сообщалось ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш после беседы с кровавым диктатором владимиром путиным заявил, что тот якобы дал "принципиальное согласие" на участие представителей Красного креста и других структур ООН в организации эвакуации жителей Мариуполя.

Позже спикер путина дмитрий песков эту информацию опроверг. По его словам, такие возможности прорабатываются, однако каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было.