путин открестился от принятого с генсеком ООН решения по Мариуполю

В кремле действуют в своем репертуаре

В россии опровергли информацию о том, что кровавый диктатор владимир путин в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем согласился на участие в эвакуации из Мариуполя Красного Креста и ООН.

Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

В лучших традициях российской пропаганды песков объяснил отказ тем, что тему Гутерриш поднял, и она будет прорабатываться, однако конкретных договоренностей якобы не было озвучено.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Стоит заметить, что накануне в Москве прошла встреча генсека ООН Гутерриша с путиным, по итогам которой в Организации объединенных наций заявили, что получили "принципиальное согласие" на участие своих представителей и Красного Креста в эвакуации людей из Мариуполя.

Как известно, Мариуполь уже порядка двух месяцев под обстрелами, россияне захватили контроль над большей частью города, и украинские защитники не сдали только территорию "Азовстали", где вместе с ними под постоянными обстрелами, без возможности выйти или хотя бы пополнить запасы воды и еды находятся еще порядка тысячи мирных жителей.

Как сообщал "Телеграф", сейчас оккупанты практически делают в Мариуполе гетто и используют людей там как рабов.