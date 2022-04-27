Укр

путин открестился от принятого с генсеком ООН решения по Мариуполю

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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дмитрий песков и владимир путин Новость обновлена 27 апреля 2022, 14:31
дмитрий песков и владимир путин

В кремле действуют в своем репертуаре

В россии опровергли информацию о том, что кровавый диктатор владимир путин в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем согласился на участие в эвакуации из Мариуполя Красного Креста и ООН.

Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

В лучших традициях российской пропаганды песков объяснил отказ тем, что тему Гутерриш поднял, и она будет прорабатываться, однако конкретных договоренностей якобы не было озвучено.

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Стоит заметить, что накануне в Москве прошла встреча генсека ООН Гутерриша с путиным, по итогам которой в Организации объединенных наций заявили, что получили "принципиальное согласие" на участие своих представителей и Красного Креста в эвакуации людей из Мариуполя.

Как известно, Мариуполь уже порядка двух месяцев под обстрелами, россияне захватили контроль над большей частью города, и украинские защитники не сдали только территорию "Азовстали", где вместе с ними под постоянными обстрелами, без возможности выйти или хотя бы пополнить запасы воды и еды находятся еще порядка тысячи мирных жителей.

Как сообщал "Телеграф", сейчас оккупанты практически делают в Мариуполе гетто и используют людей там как рабов.

Теги:
#Эвакуация #Владимир Путин #Мариуполь #Дмитрий Песков
дмитрий песков и владимир путин
Политика
путин открестился от принятого с генсеком ООН решения по Мариуполю
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