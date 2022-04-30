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Окупанти пограбували музей у Маріуполі та видали експонати за "докази нацизму"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Маріуполь Новина оновлена 30 квітня 2022, 17:46
Маріуполь

Російські пропагандисти використовують вкрадені музейні експонати як "докази нацизму" у Маріуполі

Посібники окупантів з-поміж бойовиків т.зв. "ДНР" розграбували музеї у Маріуполі та почали використовувати здобуті там експонати для своєї пропаганди.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Він показав фото однієї з німецьких медалей часів другої світової війни, яка розійшлася російськими каналами. Вони стверджують, що це "трофей", який бойовики здобули у військовослужбовців ЗСУ.

"Насправді ця медаль є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Яка була викрадена днями разом із картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою", — написав Андрющенко.

Він додав, що такими темпами окупанти почнуть показувати захоплені німецькі автомати MP-40 як "доказ нацизму" в Маріуполі.

Як повідомлялося раніше, в Маріуполі після безперервних обстрілів і бомбардувань вже майже не залишилося цілих будівель, а саме місто через два місяці вторгнення виглядає неживим і апокаліптичним.

Водночас ЗМІ дізналися, що врятувати місто намагався навіть Папа Римський, однак кривавий диктатор володимир путін тричі відмовив йому у створенні гуманітарного коридору, яким змогли б вийти мирні жителі.

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#Україна #Росія #Маріуполь
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