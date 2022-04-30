Оккупанты ограбили музей в Мариуполе и выдали экспонаты за "доказательства нацизма"

Российские пропагандисты используют украденные музейные экспонаты как "доказательства нацизма" в Мариуполе

Пособники оккупантов из числа боевиков т.н. "ДНР" разграбили музеи в Мариуполе и начали использовать добытые там экспонаты для своей пропаганды.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

Он приложил фото одной из немецких медалей времен второй мировой войны, которая разошлась по российских пабликах. В них утверждается, что это "трофей", который боевики добыли у военнослужащих ВСУ.

"На самом деле эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея. Которая была похищена на днях вместе с картинами Куинджи и уникальной библиотекой", — написал Андрющенко.

Он добавил, что такими темпами оккупанты начнут показывать захваченные немецкие автоматы MP-40, в качестве "доказательства нацизма" в Мариуполе.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе после непрекращающихся обстрелов и бомбардировок уже почти не осталось целых зданий, а сам город спустя два месяца вторжения выглядит безжизненно и апокалиптично.

Вместе с тем СМИ узнали, что спасти город пытался даже Папа Римский, однако кровавый диктатор владимир путин трижды отказал ему в создании гуманитарного коридора, по которому смогли бы выйти мирные жители.