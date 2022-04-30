Укр

путин трижды отказывал Папе Римскому насчет Мариуполя: что узнали СМИ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Папа Франциск Новость обновлена 30 апреля 2022, 13:05
Папа Франциск

Папа Римский трижды просил путина о гуморидоре из Мариуполя, тот ему отказал

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Папа Римский Франциск трижды просил кровавого агрессора владимира путина об обеспечении гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. В свою очередь российский диктатор отказывал, мотивируя свое решение тем, что "это не может гарантировать его безопасность".

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Соответствующую информацию, ссылаясь на собственные источники, в субботу, 30 апреля, обнародовало итальянское издание Il Messaggero.

Согласно имеющимся сведениям, первые два раза Франциск призвал путина разрешить вывезти мирных жителей горячей точки ведения боевых действий в Украине гуманитарным коридором на территории, подконтрольные украинскому государству. Соответствующие просьбы российскому диктатору передавались по конфиденциальным каналам еще в конце марта и ближе к Рождеству.

Франциск был готов направить в Мариуполь из Польши своего доверенного кардинала по гуманитарным вопросам Конрада Краевского, сопровождавшего подаренное Ватиканом авто скорой помощи.

В третий раз Папа призвал путина вывезти мариупольцев, которые прячутся в подвалах "Азовстали" на корабле под флагом Святого Престола, ведь забрать людей из меткомбината было бы легче через порт.

Однако и на этот раз президент россии ему отказал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не готова к военной деблокированию Мариуполя. В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, как можно спасти защитников Мариуполя.

Теги:
#Россия #Путин #Папа Римский #Война #Мариуполь
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