путін тричі відмовляв Папі Римському щодо Маріуполя: що дізналися ЗМІ

Папа Римський тричі просив путіна про гумкоридор з Маріуполя, той йому відмовив

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Папа Римський Франциск тричі просив кривавого агресора володимира путіна про забезпечення гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Своєю чергою російський диктатор відмовляв, мотивуючи своє рішення тим, що "це не може гарантувати його безпеку".

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Відповідну інформацію, посилаючись на власні джерела, в суботу, 30 квітня, оприлюднило італійська видання Il Messaggero.

Згідно з наявними відомостями, перші два рази Франциск закликав путіна дозволити вивезти мирних жителів найгарячішої точки ведення бойових дій в Україні гуманітарним коридором на території, підконтрольні українській державі. Відповідні прохання російському диктатору передавалися конфіденційними каналами ще наприкінці березня і ближче до Різдва.

Франциск був готовий направити до Маріуполя з Польщі свого довіреного кардинала з гуманітарних питань Конрада Краєвського, який супроводжував подароване Ватиканом авто швидкої допомоги.

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Втретє Папа закликав пуіна вивезти маріупольців, які ховаються у підвалах "Азовсталі" на кораблі під прапором Святого Престолу, адже забрати людей з меткомбінату було б легше через порт.

Проте і цього разу президент рф йому відмовив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не готова до військової деблокувати Маріуполя. своєю чергою радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, як можна врятувати захисників Маріуполя.