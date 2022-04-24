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Чи може Папа Римський спокійно спати, доки страждає Маріуполь? - Михайло Ткач

Автор
Михайло Ткач Михайло Ткач
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Маріуполь Новина оновлена 24 квітня 2022, 22:04
Маріуполь

Журналіст Михайло Ткач каже, що Україна зараз змінює світ, а тому ніхто не має залишатися байдужим

Чи може Папа Франциск приїхати до Маріуполя і врятувати людей? Чи може Папа приїхати в Україну? Чи може Папа рішуче виступити за життя і проти смерті цих багатостраждальних людей? Чи може Папа Римський спокійно спати, розуміючи, що може допомогти?

Як давно місія існування церкви звелася лише до існування? Я не знаю, страхом чи дипломатією керується сьогодні Папа, але чи має право наступник апостола Петра керуватись чимось іншим, аніж служіння?

Нещодавно я спілкувався з журналістом Олександром Курбатовим, який 27 лютого пішов служити до територіальної оборони. Олександр сказав: "Яка різниця, як змінилося моє життя, якщо зараз ми змінюємо світ?"

Сила України та українців змінює світ. Україна заслонила собою світ від темряви. Маріуполь заслонив собою Україну. Ця сила – найчудесніше та найправедніше, що траплялось зі світом за багато десятиліть.

Відповідальність, яка лежить зараз на плечах людей, які щодня помирають в нашій країні, не має меж і кордонів. Ця відповідальність не може нікого залишити байдужими ані за тисячу кілометрів, ані за три тисячі кілометрів, які відділяють Ватикан від пекла Маріуполя

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Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь #Блог #Франциск #Михайло Ткач
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