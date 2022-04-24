Укр

Может ли Папа Римский спокойно спать, пока страдает Мариуполь? - Михаил Ткач

Автор
Михаил Ткач Михаил Ткач
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Автор
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Мариуполь Новость обновлена 24 апреля 2022, 22:04
Мариуполь

Журналист Михаил Ткач говорит, что Украина сейчас меняет мир, а потому никто не должен оставаться равнодушным

Может ли Папа Франциск приехать в Мариуполь и спасти людей? Может ли Папа приехать в Украину? Может ли Папа решительно выступить за жизнь и против смерти этих многострадальных людей? Может ли Папа Римский спокойно спать, понимая, что может помочь?

Как давно миссия существования церкви свелась только к существованию? Я не знаю, страхом или дипломатией руководствуется сегодня Папа, но имеет ли право преемник апостола Петра руководствоваться чем-нибудь другим, чем служение?

Недавно я общался с журналистом Александром Курбатовым, который 27 февраля отправился служить к территориальной обороне. Александр сказал: "Какая разница, как изменилась моя жизнь, если сейчас мы изменяем мир?"

Сила Украины и украинцев меняет мир. Украина заслонила собой мир от тьмы. Мариуполь заслонил собой Украину. Эта сила – самое чудесное и праведное, что случалось с миром за многие десятилетия.

Ответственность, лежащая сейчас на плечах людей, ежедневно умирающих в нашей стране, не имеет пределов и границ. Эта ответственность не может никого оставить равнодушными ни за тысячу километров, ни за три тысячи километров, отделяющих Ватикан от ада Мариуполя.

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Теги:
#Украина #Россия #Мариуполь #Блог #Франциск #Михаил Ткач
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