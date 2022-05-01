путін закручує гайки в росії: підписано новий указ про "безпеку"
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У держконторах рф будуть створені підрозділи з IT-безпеки
У неділю, 1 травня, на 67-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну кривавий диктатор володимир путін підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки росії.
Про це повідомляє офіційний портал правової інформації.
В указі президента рф прописана мета створити в кожному відомстві, установі та системотворчих організаціях підрозділи з ІТ-безпеки. При цьому з 1 січня 2025 року установам та державним компаніям буде заборонено використовувати засоби захисту інформації, виготовлені у "недружніх країнах".
Нагадаємо, днями путін зустрівся з членами ради законодавців при федеральних зборах росії, де, зокрема, пригрозив Заходу ударом у разі участі у війні з Україною. У своїй промові глава рф запинався і задихався. У мережі навіть припустили, що кривавий диктатор "скоро крякне".
Раніше повідомлялося, що путін провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. президент росії збрехав в обличчя високопоставленому гостю.
1 травня швейцарські ЗМІ повідомили, що у путіна є двоє маленьких синів.
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