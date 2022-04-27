"Скоро крякне": у мережі обговорюють дивну поведінку путіна (відео)

Диктатору важко дався звичайний виступ

У середу, 27 квітня, на 63-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент росії володимир путін вийшов на публіку і запам’ятався лише дивним виступом. У мережі висміяли кривавого диктатора.

Відповідне відео опубліковано на сторінці VALMICHEL7 у Twitter.

""Наша відповідь на зустрічні (?) удари буде швидкою." Задихається, запинається. "У нас інструменти, якими не може похвалитися ніхто. А ми вихвалятися не будемо". Жалюгідний дід тільки й робить, що вихваляється. Виявилося, що у нього одні понти та старі ракети", — зазначили під відео.

Російський терорист Ігор Гіркін також висміяв кривавого диктатора за невиразну промову.

"Бе…ме… наш… удари… "Хто, на вашу думку, цей потужний дід?"", — написав Гіркін під відео з виступом путіна.

У мережі висміяли виступ путіна на зустрічі із Радою законодавців.

У мережі висміяли заяву Володимира Путіна про зустрічний удар

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Нагадаємо, 27 квітня путін пригрозив західним країнам "блискавичними ударами", якщо ті втручаться в ситуацію в Україні та створять росіянам загрози стратегічного характеру. 26 квітня кривавий диктатор збрехав генсеку ООН прямо в обличчя.