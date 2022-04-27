Астролог передбачила, коли помре путін

Найімовірнішим часом смерті путіна астролог називає кінець листопада

Багатьом хотілося б знати, як і коли помре російський кривавий диктатор володимир путін, який продовжує вбивати мирних жителів України. І якщо точно відповісти на це питання, на жаль, ніхто не може, астрологи принаймні можуть спробувати приблизно передбачити, коли це станеться.

Так, астролог Надія Борова розповіла виданню Realist.online, що смерть може спіткати путіна вже до кінця цього року.

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Так, спочатку астролог назвала найнебезпечніші дати для путіна. За її словами, перша критична дата – це 30 квітня.

"По-перше, це якесь загострення вже наявних проблем зі здоров’ям, по-друге, як це не дивно, існує "загроза" від інших людей. Це не обов’язково загроза тілу, життю. Це і дії, спрямовані на дискредитацію людини, підкилимні інтриги. Тобто, дії інших людей, що завдають будь-якої шкоди нашому товаришеві, включаючи морально-психологічний, який може спрацювати як тригер, у тому числі щодо здоров’я психологічного та фізичного”. — каже астролог.

Біля цієї дати через 2-3 дні, за її словами, можуть відбуватися події, які стосуються "роботи" Путіна. Тобто прийняття рішень може будь-яких законів або принципових змін у чомусь, що стосуватиметься Росії.

Коли помре Володимир Путін

Кінець листопада – це дата ймовірного кінця життя путіна. Або через серйозне загострення в цей час захворювань або загрози від чогось, когось, каже астролог.

"Якщо до початку грудня путін залишиться живий (а такий шанс є), то ймовірність втратити владу — кінець грудня, початок січня. Фактично в новий, 2023 рік, країна, що сусідить, може увійти вже як без "звичного володаря", так і зовсім в іншому і навіть взагалі не в тих межах, які існують сьогодні", — прогнозує Борова.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.