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Вертольоти та вибухи: що знову відбувається у російському Білгороді

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вибух під Білгородом Новина оновлена 01 травня 2022, 16:15
Вибух під Білгородом

У ЗМІ пишуть про вибухи на складах зброї під Томарівкою у Білгородській області

У російській Білгородській області знову чули вибух, а неподалік самого Білгорода місцеві жителі бачили дим.

Кадри події було оприлюднено у телеграм-каналі радника голови МВС Антона Геращенка.

Місцеві жителі повідомили, що за пів години до вибуху над містом кружляли гелікоптери. Судячи зі свідчень очевидців, вони перебували у повітрі неподалік міського аеропорту.

Інші ж мешканці міста повідомили, що після події проїзд міським мостом через річку Сіверський Донець було перекрито.

На ще одному знімку, оприлюдненому Геращенком, помітно, що на місці влучення видно два стовпи диму.

У росЗМІ вже почали припускати, що удару було завдано по складу боєприпасів у Томарівці.

Пізніше у мережі оприлюднили ще одне відео, на якому чітко чути численні розриви у місці пожежі.

Водночас у Курській області, яка теж межує з Україною, сталася НП. Там "втомився" залізничний міст. Пригода сталася 1 травня приблизно об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа — Сосновий Бір.

Російські спецслужби намагаються встановити причини того, що сталося, проте за твердженням місцевої влади цей міст використовувався товарними складами.

Як повідомлялося раніше, вранці 27 квітня у Старій Нелидівці під Білгородом стався вибух на складі боєприпасів, після чого спалахнула серйозна пожежа. В Україні цей інцидент прокоментували дуже іронічно, припустивши, що причина вибуху може ховатися навіть у "божественному втручанні".

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#Росія #Вибух #Білгород
Вибух під Білгородом
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Вертольоти та вибухи: що знову відбувається у російському Білгороді
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Вибух під Білгородом
Вертольоти та вибухи: що знову відбувається у російському Білгороді
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