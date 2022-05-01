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"Чемберлену не буде місця": у Польщі виступили із сильною заявою щодо гарантій безпеки України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Якуб Кумох Новина оновлена 01 травня 2022, 18:54
Якуб Кумох

У Варшаві кажуть, що не ухилятимуться від зобов’язань у разі, якщо Польща стане країною-гарантом безпеки України

У Польщі заявили, що готові виступити як гарант безпеки для України, але підкреслили, що не погодяться розглядати якісь документи, що допускають здачу росії будь-яких територій нашої країни.

Про це розповів голова Відділу міжнародної політики при адміністрації президента Польщі Якуб Кумох в інтерв’ю gazeta.pl.

Він зазначив, що зараз обговорення проєкту цих гарантій все ще ведуться разом з іншими потенційними країнами-гарантами. Водночас він наголосив, що Польща зацікавлена лише в тій мирній угоді, яка матиме на увазі, що Україна збереже свій суверенітет та територіальну цілісність, а також яка влаштувала б самих українців.

"Ми не ухилятимемося від своїх зобов’язань, і я можу вас запевнити: не буде підтримки жодної мирної угоди, яка віддасть Україну росії. Чемберлену (прем’єр Британії, який 1938 року пішов на поступки Гітлеру, — ред.) не буде місця" — сказав Кумох.

Він не став вдаватися до подробиць домовленостей, але уточнив, що в переговорах крім Польщі також беруть участь США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Туреччина та деякі інші країни.

Кумох також зазначив, що Україна, швидше за все, у найближчому майбутньому не стане частиною НАТО, а тому їй знадобляться гарантії, які будуть "не настільки смішними, як Будапештський меморандум".

Як повідомлялося раніше, з такою заявою раніше виступила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка зазначила, що якщо рішення щодо миру прийматиме Москва, це за підсумком перетвориться на "запрошення на наступну війну".

Теги:
#Україна #Польща #Росія
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