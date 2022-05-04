В Україні знову гримлять вибухи: ситуація у містах

У Дніпрі ворожа ракета влучила по центру міста

В Україні на 70-й день війни після повітряної тривоги, оголошеної у більшості регіонів, прогриміли вибухи у кількох містах.

Про це у середу, 4 травня, повідомляє "Телеграф".

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Так, на момент виходу новини вибухи прогриміли у Черкасах, Запоріжжі та Дніпрі. Місцеві жителі чули кілька гучних сплесків одразу після того, як оголосили повітряну тривогу.

Щодо вибухів у Дніпрі мер міста Борис Філатов повідомив, що росіяни завдали удару по центру міста.

Філатов підтвердив вибухи у Дніпрі

У Львові громадяни повідомили про дві ракети, які пролетіли над містом.

У Запоріжжі також роздалися вибухи, але інформації про пошкодження об'єктів інфраструктури поки немає.

Що стосується Черкас, то у місцевих Telegram-каналах повідомили, що спрацювала система протиповітряної оборони (ППО).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні у небі над Одесою українські військові збили ворожий безпілотник, після чого роздався гучний сплеск. А 2 травня російські окупанти обстріляли Одесу ракетами — у місті прогриміли щонайменше два вибухи. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше двоє дітей, одна з ракет потрапила до церкви.