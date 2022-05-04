В Україні знову гримлять вибухи: ситуація у містах
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У Дніпрі ворожа ракета влучила по центру міста
В Україні на 70-й день війни після повітряної тривоги, оголошеної у більшості регіонів, прогриміли вибухи у кількох містах.
Про це у середу, 4 травня, повідомляє "Телеграф".
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Так, на момент виходу новини вибухи прогриміли у Черкасах, Запоріжжі та Дніпрі. Місцеві жителі чули кілька гучних сплесків одразу після того, як оголосили повітряну тривогу.
Щодо вибухів у Дніпрі мер міста Борис Філатов повідомив, що росіяни завдали удару по центру міста.
У Львові громадяни повідомили про дві ракети, які пролетіли над містом.
У Запоріжжі також роздалися вибухи, але інформації про пошкодження об'єктів інфраструктури поки немає.
Що стосується Черкас, то у місцевих Telegram-каналах повідомили, що спрацювала система протиповітряної оборони (ППО).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні у небі над Одесою українські військові збили ворожий безпілотник, після чого роздався гучний сплеск. А 2 травня російські окупанти обстріляли Одесу ракетами — у місті прогриміли щонайменше два вибухи. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше двоє дітей, одна з ракет потрапила до церкви.