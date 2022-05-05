Наразі бійці підрозділу виконують завдання у різних точках України

У четвер, 5 травня, виповнюється вісім років із моменту створення окремого загону спеціального призначення "Азов". Багатьом він знайомий у позначенні " полк ", і його бійці з повномасштабного російського вторгнення утримують оборону Маріуполя. Попри складну ситуацію та поганий зв’язок із нашими захисниками, чимало українців вирішили привітати хлопців із важливою датою, підшукавши найбільш підходящі слова.

Про реакцію мережі на "день народження" "Азова" розповість "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами підприємниці та громадської діячки Юрії Бартле, перемоги "Азова" обов’язково увійдуть до історії. Вона наголошує, що ці хлопці щодня наближали Україну до тріумфу у війні, починаючи з 2014 року.

"Азовці — герої, які брали участь у запеклих боях, жертвували життям, втрачали побратимів. І зараз ці сталеві хлопці, силою духу яких захоплюється весь світ, тримають оборону "Азовсталі" і воюють по всій лінії фронту", — нагадала Бартле.

Замість "листівки" вона прикріпила фото, на якому бійці "Азова" зняті під час заходу в Урзуфі влітку 2016-го.

Жителі Обухова представили колективне звернення до "Азову", наголосивши, що підрозділ є "найбільш боєздатною силою" української армії.

Висловив упевненість у тому, що про військовослужбовців "Азова" складатимуть легенди та чиновник Івано-Франківщини Іван Дирів.

Свої побажання висловили й багато інших українців. Більшість із них обіцяють молитися за те, щоб наші захисники вийшли живими з пекла "Азовсталі", та дякують за службу.

Про створення "Азова"

Полк "Азов" (тоді ще батальйон) був заснований у травні 2014 року — винятково як добровольче об’єднання. До листопада 2014 року перебував у статусі підрозділу патрульної служби міліції особливого призначення МВС України.

Після нападу росії на Донбас азовці брали участь у найжорстокіших битвах за рідну землю. Це і бої за Іловайськ, і визволення Маріуполя (2014), і протистояння у Мар’їнці та Широкиному.

Емблема "Азова"

Наразі "Азов" є одним із формування Нацгвардії України. Його очолює командир Денис Прокопенко. Разом із більшістю бійців Прокопенко знаходиться на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Окремі підрозділи "Азова" воюють на інших відрізках фронту в Україні.

Завдяки кремлівській пропаганді "Азов" був звинувачений у нацистській пропаганді, після чого його символіка та згадки стали заборонені у різних країнах світу. У Росії ж об’єднання визнано "терористичним", а наших захисників у путіна називають "бойовиками".

Варто зазначити, що нинішня агресія Росії проти України дуже багатьом розплющила очі на правду. Наприклад, в Японії "Азов" був офіційно виключений зі списку терористичних організацій, визнавши, що наявна у них інформація була далекою від реальності.

"Телеграф" також розповідав, що напередодні річниці створення полку з "Азовом" у Маріуполі зник зв’язок. Пізніше до мережі потрапили супутникові знімки заводу "Азовсталь", який росіяни жорстко атакують уже кілька днів поспіль.