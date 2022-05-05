росія відрепетирувала нанесення ядерного удару

Ракетники тренувалися вражати цілі умовного противника

російська федерація, яка вже понад два місяці безрезультатно намагається захопити Україну та зламати потужний дух захисників, зважилася на проведення військових навчань із використанням тактичної ядерної зброї. Випробування проводили у Калінінградській області, яка межує з Польщею та Литвою.

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Про це у четвер, 5 травня, повідомив прес-центр Західного військового округу росії.

Згідно з наявною інформацією, країна-агресор протестувала комплекси "Іскандер", які використовують для запуску крилатих та балістичних ракет, із використанням ядерних боєголовок.

В рамках навчання ракетники тренувалися знищувати умовні цілі: аеродроми, скупчення бойової техніки та пункти командуванням. Окрім того, відпрацьовували виведення комплексів з-під ударів уявного супротивника.

Також під час навчань у Балтійському морі моряки відпрацювали дії на випадок радіаційного та хімічного ураження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ряд держав, які володіють ядерною зброєю, заявили, що розв'язання ядерної війни є неприпустимим. При цьому росія, яка, до речі, також входить до складу цих країн, вже активізувала свої ядерні сили, привівши їх у повну бойову готовність.

Також нагадаємо, що російська федерація раніше озвучила кілька сценаріїв, за яких застосування ядерної зброї стане можливим.