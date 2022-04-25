Відбили понад 60 атак та знищили більш ніж 200 одиниць техніки: українські захисники розповіли про успіхи на Донбасі за тиждень

Росіяни намагаються наступати на Донбасі не зважаючи на втрати

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу росіян, які розпочали так звану битву за Донбас, і лише за минулий тиждень відбили на Донецькому та Луганському напрямках 63 атаки ворога.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил на Донбасі у неділю, 24 квітня, пізно ввечері на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Під час відбиття цих атак українські воїни завдали серйозної шкоди загарбникам, зокрема, знищили:

1 зенітний ракетний комплекс окупантів;

55 танків;

20 артилерійських систем;

114 одиниць броньованої техніки;

6 бойових броньованих машин;

2 одиниці спеціальної інженерної;

62 одиниці автомобільної техніки;

5 паливозаправників російської армії.

Окрім цього підрозділи ППО збили:

5 літаків;

один вертоліт;

28 безпілотних літальних апаратів;

3 крилатих ракети ворога.

Як повідомлялося, бої проходять не лише на Донбасі, а також на південному напрямку і загалом на сході України, де українські війська також стримують спроби росіян просунутися вперед.

Загалом із початком вторгнення росії в Україну окупаційні війська втратили більшу частину своїх елітних десантних підрозділів.