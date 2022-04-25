Відбили понад 60 атак та знищили більш ніж 200 одиниць техніки: українські захисники розповіли про успіхи на Донбасі за тиждень
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Росіяни намагаються наступати на Донбасі не зважаючи на втрати
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу росіян, які розпочали так звану битву за Донбас, і лише за минулий тиждень відбили на Донецькому та Луганському напрямках 63 атаки ворога.
Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил на Донбасі у неділю, 24 квітня, пізно ввечері на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
Під час відбиття цих атак українські воїни завдали серйозної шкоди загарбникам, зокрема, знищили:
- 1 зенітний ракетний комплекс окупантів;
- 55 танків;
- 20 артилерійських систем;
- 114 одиниць броньованої техніки;
- 6 бойових броньованих машин;
- 2 одиниці спеціальної інженерної;
- 62 одиниці автомобільної техніки;
- 5 паливозаправників російської армії.
Окрім цього підрозділи ППО збили:
- 5 літаків;
- один вертоліт;
- 28 безпілотних літальних апаратів;
- 3 крилатих ракети ворога.
Як повідомлялося, бої проходять не лише на Донбасі, а також на південному напрямку і загалом на сході України, де українські війська також стримують спроби росіян просунутися вперед.
Загалом із початком вторгнення росії в Україну окупаційні війська втратили більшу частину своїх елітних десантних підрозділів.
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