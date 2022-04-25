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Відбили понад 60 атак та знищили більш ніж 200 одиниць техніки: українські захисники розповіли про успіхи на Донбасі за тиждень

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Знищений російський танк Новина оновлена 25 квітня 2022, 01:26
Знищений російський танк

Росіяни намагаються наступати на Донбасі не зважаючи на втрати

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу росіян, які розпочали так звану битву за Донбас, і лише за минулий тиждень відбили на Донецькому та Луганському напрямках 63 атаки ворога.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил на Донбасі у неділю, 24 квітня, пізно ввечері на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Під час відбиття цих атак українські воїни завдали серйозної шкоди загарбникам, зокрема, знищили:

  • 1 зенітний ракетний комплекс окупантів;
  • 55 танків;
  • 20 артилерійських систем;
  • 114 одиниць броньованої техніки;
  • 6 бойових броньованих машин;
  • 2 одиниці спеціальної інженерної;
  • 62 одиниці автомобільної техніки;
  • 5 паливозаправників російської армії.

Окрім цього підрозділи ППО збили:

  • 5 літаків;
  • один вертоліт;
  • 28 безпілотних літальних апаратів;
  • 3 крилатих ракети ворога.

Як повідомлялося, бої проходять не лише на Донбасі, а також на південному напрямку і загалом на сході України, де українські війська також стримують спроби росіян просунутися вперед.

Загалом із початком вторгнення росії в Україну окупаційні війська втратили більшу частину своїх елітних десантних підрозділів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Втрати
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