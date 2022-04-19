Арестович розповів про головні завдання армія рф у битві за схід України

Армія росії намагається захопити схід України, але в неї нічого не вийде.

росія стягнула значні сили на схід України та увечері 18 квітня розпочала битву за Донбас.

За словами радника офісу президента України Олексія Арестовича, армія росії поставила собі чотири головні завдання у новій битві за схід України.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Перша – захоплення території на ділянці Рубіжне – Попасна – Сєвєродонецьк у Луганській області.

"Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк. Вони оголосили, що взяли. Насправді не взяли, там ідуть вуличні бої. А Кремінна — це завдання відрізати ці населені пункти від великої землі", — розповів Арестович.

Друга — наступ від Ізюму (Харківська область) до Слов’янська та Краматорська.

"Вони (росіяни — ред.) від Ізюма радісно туплять у напрямку Слов’янська та Краматорська. Барвінкове і так далі. Тисяч 25 військ, які хочуть радісно всіх перемогти. Район Авдіївки, щоб зімкнутися від Ізюма", — зазначив радник голови Офісу президента.

Третя та четверта – взяти Гуляйполе (місто в Запорізькій області) та Маріуполь.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у своєму нічному відеозверненні заявив, що російська армія вже почала наступ на Донбасі, до якого так довго готувалася.

Зазначимо, що "Телеграф" публікував нові карти бойових дій. Аналітики вважають, що росії не вдасться досягти серйозного успіху, а у Харківській області є шанс відрізати один із каналів постачання техніки окупантів.

Станом на ранок 19 квітня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, російські війська не припиняють розпочаті напередодні спроби наступу та штурму у Слобожанському та Донецькому районах. На півдні продовжуються бойові зіткнення.