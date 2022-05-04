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Режим путіна закінчиться війною та розрухою: у мережі знайшли пророче відео з Жириновським, зняте ще 2004 року

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Путін Новина оновлена 04 травня 2022, 21:25
Володимир Путін

Слова московського депутата справдилися повною мірою

Росіян ще у 2004 році попереджали про те, чим закінчиться прихід кривавого диктатора володимира путіна до влади в країні.

Кадри виступу політичного діяча, а в ті часи депутата Держдуми Володимира Рижкова з’явилися в мережі.

"Нам впарюють диктатуру. Нам впарюють корупцію. Нам впарюють позбавлення кожного з вас останніх прав. Ви не знатимете нічого, що відбувається. Ви будете їсти тільки брехню", — говорив він в ефірі одного з телеканалів.

Рижков попереджав, що якщо путін залишиться при владі, то росії загрожує "тупе обдурювання людей", цензура на телебаченні та масова фальсифікація виборів. Його опонентом у розмові виступав голова ЛДПР Володимир Жириновський, який нещодавно помер, який висловив думку, що путіна у 2008 році не оберуть президентом країни на ще один термін.

При цьому Рижков нагадав, що "тверда рука" при владі в росії завжди закінчувалася хаосом, війною та розрухою.

Як повідомлялося раніше, днями путін підписав указ про забезпечення додаткових заходів щодо "забезпечення інформаційної безпеки" у росії, якими зокрема передбачено заборону на використання засобів захисту інформації, зроблених у "недружніх країнах".

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#Росія #Володимир Путін
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