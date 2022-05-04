Режим путина закончится войной и разрухой: в сети нашли пророческое видео с Жириновским, снятое ещё в 2004 году

Слова московского депутата сбылись в полной мере

Россиян еще в 2004 году предупреждали о том, чем закончится приход кровавого диктатора владимира путина ко власти в стране.

Кадры выступления политического деятеля, а в те времена депутата Госдумы, Владимира Рыжкова появились в сети.

"Нам впаривают диктатуру. Нам впаривают коррупцию. Нам впаривают лишение каждого из вас последних прав. Вы не будете знать ничего, что происходит. Вы будете кушать только вранье", — говорил он в эфире одного из телеканалов.

Рыжков предупреждал, что если путин останется при власти, то россии грозит "тупое оболванивание людей", цензура на телевидении и массовая фальсификация выборов. Его оппонентом в разговоре выступал недавно умерший глава ЛДПР Владимир Жириновский, который выразил мнение, что путина в 2008 году не изберут президентом страны на еще один срок.

При этом Рыжков напомнил, что "твердая рука" у власти в россии всегда заканчивалась хаосом, войной и разрухой.

Как сообщалось ранее, на днях путин подписал указ об обеспечении дополнительных мер по "обеспечению информационной безопасности" в россии, которыми в частности предусмотрен запрет на использование средств защиты информации, произведенных в "недружественных странах".