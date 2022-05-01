путин закручивает гайки в россии: подписан новый указ о "безопасности"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 609
В госконторах рф будут созданы подразделения по IT-безопасности
В воскресенье, 1 мая, на 67-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности россии.
Об этом сообщает официальный портал правовой информации.
В указе президента рф прописана цель создать в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях подразделения по ИТ-безопасности. При этом с 1 января 2025 года учреждениям и государственным компаниям будет запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в "недружественных странах".
Напомним, на днях путин встретился с членами совета законодателей при федеральном собрании рф, где, в частности, пригрозил Западу ударом в случае участия в войне с Украиной. В своей речи глава рф запинался и задыхался. В сети даже предположили, что кровавый диктатор, "скоро крякнет".
Ранее сообщалось, что путин провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. президент рф соврал в лицо высокопоставленному гостю.
1 мая швейцарские СМИ сообщили, что у путина есть двое маленьких сыновей.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-