Буча, Донбасс и завершение войны: главные заявления путина во время встречи с генсеком ООН
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Встреча в Москве длилась около часа
Российский кровавый диктатор владимир путин во вторник, 26 апреля, провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем и сделал ряд заявлений относительно вторжения в Украину.
"Телеграф" собрал главные заявления российского диктатора.
В частности, по его словам, россия не считает, что ООН устарела и заявил, что его страна будет поддерживать организацию и в будущем.
Что касается Украины, то по словам путина проблемы с нашей страной у него возникли после "госпереворота" в 2014 году, как в россии называют события Революции Достоинства. А нынешнее полномасштабное военное вторжение, которое россияне называют "спецоперацией", было начато в соответствии с уставом ООН.
Кроме того, путин говорит, что его солдаты не причастны к массовым убийствам украинцев в Буче и других городах Киевской области.
Также он выдал заявление, что в Мариуполе боевые действия якобы не ведутся и были завершены. Кроме того путин говорит, что в городе и других населенных пунктах работают гуманитарные коридоры, а жители по ним могут отправиться "куда угодно".
Российский диктатор добавил, что считает, что вторжение будет завершено дипломатическим путем во время переговоров с Украиной.
Как сообщалось ранее, перед встречей с Гуттеришем, путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время которого он повторил тезис о том, что в Мариуполе бои не ведутся. Однако он признал, что в городе остаются украинские военные, которые не сложили оружие.
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