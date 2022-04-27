"Скоро крякнет": в сети обсуждают странное поведение путина (видео)
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Диктатору тяжело далось обычное выступление
В среду, 27 апреля, на 63-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии владимир путин вышел на публику и запомнился лишь странным выступлением. В сети высмеяли кровавого диктатора.
Соответствующее видео опубликовано на странице VALMICHEL7 в Twitter.
""Наш ответ на встречные (?) удары будет быстрым". Задыхается, запинается. "У нас инструменты, которыми не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем". Жалкий дед только и делает, что хвастается. Оказалось, что у него одни понты и старые ракеты", — отметили под видео.
Российский террорист Игорь Гиркин также высмеял кровавого диктатора за невнятную речь.
"Бэ…мэ… наш… удары… "Кто, по-вашему, этот мощный старик?"", — написал Гиркин под видео с выступлением путина.
В сети высмеяли выступление путина на встрече с Советом законодателей.
Напомним, 27 апреля путин пригрозил западным странам "молниеносными ударами", если те вмешаются в ситуацию в Украине и создадут россиянам угрозы стратегического характера. 26 апреля кровавый диктатор соврал генсеку ООН прямо в лицо.
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