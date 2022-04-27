Астролог предсказала, когда умрет путин

Наиболее вероятным временем смерти путина астролог называет конец ноября

Многим хотелось бы знать, как и когда умрет российский кровавый диктатор владимир путин, который продолжает убивать мирных жителей Украины. И если точно ответить на этот вопрос, к сожалению, никто не может, то астрологи по крайней мере могут попытаться примерно предсказать, когда это случится.

Так, астролог Надежда Боровая рассказала изданию Realist.online, что смерть может настигнуть путина уже к концу этого года.

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Так, сначала астролог назвала самые опасные даты для путина. По ее словам, первая критическая дата — это 30 апреля.

"Во-первых — это какое-то обострение уже имеющихся проблем со здоровьем, во-вторых, как это не странно, существует "угроза" от других людей. Это не обязательно угроза телу, жизни. Это и действия, направленные на дискредитацию человека, подковерные интриги. То есть, действия других людей, наносящие любой вред нашему товарищу, включая морально-психологический, который может сработать как триггер, в том числе в отношении здоровья психологического и физического". — говорит астролог.

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Около этой даты, спустя 2-3 дня, по ее словам, могут происходить события, которые касаются "работы" Путина. То есть принятие решений, может каких-то законов или принципиальных изменений в чем-то, что будет касаться рф.

Когда умрет владимир путин

Конец ноября — это дата вероятного конца жизни путина. Либо из-за серьезного обострения в это время заболеваний, либо угрозы от чего-то, кого-то, говорит астролог.

"Если до начала декабря Путин останется жив (а такой шанс есть), то вероятность потерять власть – конец декабря, начало января. Фактически в новый, 2023 год, соседствующая страна может войти уже как без "привычного властелина", так и совсем в ином виде и даже вообще не в тех границах, которые существуют сегодня", — прогнозирует Боровая.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.