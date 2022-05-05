Бабуся з прапором, яка стала символом в окупантів, сварить росіян

Літня жінка позбулася прапору, з яким закликала росіян до миру

Путінська пропаганда зробила своїм символом бабцю з червоним прапором, яка вийшла нібито назустріч російським окупантам під Харковом. Однак та сама жінка поважного віку викинула червоне ганчір'я, як тільки дізналася про звірства росіян в Бучі.

Про це у четвер, 5 травня, повідомив Центр стратегічних комунікацій.

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Співробітникам центру вдалося знайти жінку — її звати Анна Іванівна. Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну вона вийшла з червоним прапором, як вона думала, до російських військових й мала намір просити, щоб "вони не громили Україну", однак жінка натрапила на військовослужбовців ЗСУ.

Після цього російська пропаганда зробила з неї живий символ "проросійської України", заявивши, що вона нібито протистояла націоналістам, які прийшли до них у село. Однак все це виявилося неправдою. Жінка каже, що через перекручені мотиви її вчинку вона відчуває себе "зрадницею".

З початку війни жінці допомагають ті самі українські військові, яким нібито вона протистояла — вони вивезли Анну Іванівну з чоловіком до лікарні у Харкові, а за її відсутності годують собак, за яких бабця дуже переймається.

До слова, росіяни теж "допомогли" жінці, яку зробили своїм символом, однак на свій лад — прильотом міни по її будинку, який тепер у напівзруйнованому стані.

Анна Іванівна з чоловіком та військовослужбовцем, який їй допомагає

"Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор якомога далі", – повідомив комвзводу з псевдо "Кадет", який допомагає старенькій.

Жінка, своєю чергою, сварить російських окупантів за бомбардування українських міст.

Нагадаємо, що нібито на честь Анни Іванівни у російських містах пропагандисти встановлювали дешеві, тимчасові пам’ятники, а в одному місті на стіні будинку намалювали мурал. Образ бабці у ЗМІ представляли так, нібито вона бажає возз’єднатися з "братнім народом" як у радянські часи. Ганебність брехливого "символу" роспропаганди висміяли у мережі.