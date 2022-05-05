Бабушка с флагом, ставшая символом у оккупантов, ругает россиян

Пожилая женщина избавилась от флага, с которым призывала россиян к миру

Путинская пропаганда сделала своим символом бабушку с красным флагом, вышедшую якобы навстречу российским оккупантам под Харьковом. Однако та же женщина преклонного возраста выбросила красное тряпье, как только узнала о зверствах россиян в Буче.

Об этом в четверг 5 мая сообщил Центр стратегических коммуникаций.

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Сотрудникам центра удалось найти женщину – ее зовут Анна Ивановна. После полномасштабного вторжения россиян в Украину она вышла с красным флагом, как она думала, к российским военным и собиралась просить, чтобы "они не громили Украину", однако женщина натолкнулась на военнослужащих ВСУ.

После этого российская пропаганда сделала из нее живой символ "пророссийской Украины", заявив, что она якобы противостояла пришедшим к ней в село националистам. Однако все это оказалось ложью. Женщина говорит, что из-за извращенных мотивов ее поступка она чувствует себя "предательницей".

С начала войны женщине помогают те самые украинские военные, которым якобы она противостояла — они вывезли Анну Ивановну с мужем в больницу в Харькове, а в ее отсутствие кормят собак, за которых бабушка очень переживает.

К слову, россияне тоже "помогли" женщине, которую сделали своим символом, однако на свой манер — прилетом мины по ее дому, который теперь находится в полуразрушенном состоянии.

Анна Ивановна с мужем и военнослужащим ВСУ, который помогает ей

"Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, а ее внук спасается в Польше, когда она узнала про Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг как можно дальше", — сообщил комвзвода с позывным" Кадет", который помогает старушке.

Женщина, в свою очередь, ругает российских оккупантов за бомбардировки украинских городов.

Напомним, что якобы в честь Анны Ивановны в российских городах пропагандисты устанавливали дешевые временные памятники, а в одном городе на стене дома нарисовали мурал. Образ бабушки в СМИ представляли так, будто она желает воссоединиться с "братским народом" как в советское время. Позор лживого "символа" роспропаганды высмеяли в сети.