Україна переможе: американський дипломат назвав шість промахів путіна

Вторгнення в Україну ще довго "аукатиметься" росіянам

Україна здатна виграти кровопролитну війну, яку почала росія, адже противник не врахував багато важливих моментів. На думку американського дипломата Курта Волкера, насамперед у Кремлі не порахувалися з бажанням українців бути вільними та їхньою готовністю віддати життя за свою Батьківщину.

Волкер чітко назвав основні проблеми, які нинішня війна принесе Росії, повідомляє "НВ".

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На думку політика, повномасштабне вторгнення в Україну коштуватиме Москві послаблення як економічного, так і зовнішньополітичного. Україна ж, навпаки, підбадьориться, як і Захід, який став на її захист.

Серед моментів, які "аукнуться" Росії, Курт Волкер відзначив шість головних.

◘ Росія перетворюється на світового ізгоя, і буде ним, доки править путін. У крайньому випадку Кремль може хоча б вивести війська для боротьби з таким "клеймом". А до того часу — санкції залишаться, їх лише посилюватимуть; відтік західних підприємств збільшиться; країна втратить можливість представляти себе світовому рівні у науці, спорті, культурі тощо.

"Падіння її економіки досягне як мінімум 10% цього року і, можливо, виявиться ще більшим наступного, коли скоротяться доходи від продажу нафти і газу. Росія перетвориться на ослаблену та ізольовану авторитарну державу з обмеженими можливостями", — стверджує американець.

◘ Україну визнають законною та гідною учасницею європейської спільноти. Волкер переконаний, що наша держава більше не сприйматиметься "пострадянською" або "повністю корупційною".

"Більш ніхто ніколи в Західній Європі не буде однаково звинувачувати Київ і Москву в попередніх вторгненнях Росії в Україну, — каже дипломат. — Тепер усі розуміють, що Україна — одна з нас".

◘ Країни Заходу профінансують відновлення України після закінчення війни. На думку американця, таким чином "буде побудована краща Україна" — і в плані інфраструктури, і в плані логістики, і в плані діджиталізації. При цьому він наголошує, що для подібних змін хоч і знадобляться роки, але не десятиліття.

◘ Україна швидше підготується до реального членства у Євросоюзі. Волкер припускає, що заявку на вступ нашої країни до ЄС буде схвалено найближчим часом. Під час повоєнного відновлення українська держава зможе запропонувати Європі джерела енергії, кваліфікованих працівників, різну промисловість тощо.

◘ Агресія Росії активізувала діяльність НАТО. Зараз більшість європейських політиків зрозуміли, наскільки реальною є війна в Європі. Тому оборона держав лише зростатиме, а наголос на мілітарність стане трендом. Волкер припускає, що до НАТО приєднаються Фінляндія та Швеція, а також, найімовірніше, і сама Україна.

"Колишні аргументи проти вступу України до НАТО, наприклад, що не варто провокувати росію, перетворилися на порожній звук, оскільки росія вже двічі напала на Україну без жодної причини", — упевнений дипломат.

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◘ США припинить пасивну поведінку у світовій політиці. Як стверджує Волкер, адміністрація Джо Байдена швидко виправилася зі своєю повільністю щодо допомоги Україні та останніми тижнями активно підтримує ЗСУ. Більше того, російсько-українська війна підштовхнула до об’єднання ще й обидві палати Конгресу.

Курт Волкер упевнений, що війна, яку затіяв диктатор володимир путін, мала стати перемогою росії (на думку лідера Кремля), однак стане її розгромним програшем.

"Перемогу проголошувати поки зарано, але шлях до кращого і безпечнішого Заходу, надійніше захищеного і процвітаючого, до якого також увійде і Україна, тепер абсолютно очевидний", — резюмував Волкер.

Слід підкреслити, що допомога, яку надає Америка, справді величезна. Так, їхня розвідка "допомогла" українським військовослужбовцям у знищенні не одного російського генерала. Як відомо, такі втрати для армії на війні є серйозним ударом.

При цьому Україна готує ще одну потужну атаку на армію рф. Цього разу — у районі морських портів, де розташовані десятки вантажних кораблів, заблокованих окупантами. Тому Володимир Зеленський звернувся до США з проханням надати спеціальне озброєння, яке допоможе деблокувати порти.