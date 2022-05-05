США дуже допомогли Україні з ліквідацією путінських генералів — NYT

Американські військові аналітики здивовані російськими втратами на полі бою

Ліквідація багатьох російських генералів, кількість яких нещодавно збільшилася після боїв під Херсоном, проводилася бійцями ЗСУ за допомогою розвідданих із Вашингтона. Не всі високопоставлені військовослужбовці армії Росії були ліквідовані подібним способом, проте допомогу США в таких перемогах ЗСУ заперечувати складно.

Більше подробиць у своєму матеріалі виклали The New York Times.

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Журналісти змогли домогтися від деяких американських політиків офіційного підтвердження — розвіддані Штатів справді використовувалися українськими бійцями для ударів по штабах командування окупантів. Зрозуміло, чиновники не розкривають своїх імен: щоб не провокувати росію ще на більший конфлікт. Як відомо, у Кремлі пропаганда і так переконує російських громадян про те, що війна в Україні — це протистояння із США і НАТО.

Станом на 5 травня ЗСУ офіційно підтвердили смерть щонайменше 12 російських генералів. Деякі з них було знищені завдяки "наведенням" американської розвідки. Інформація надавалася фактично "в режимі реального часу".

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Також Штати передають дані про місцезнаходження не лише штабів росіян, а й їхніх підрозділів на різних відрізках фронту. На додачу до цієї, найчастіше "географічної інформації", українські військові додають дані власної розвідки, і тому атаки виходять настільки результативними.

"Обмін розвідувальними даними є частиною розширеного потоку допомоги США, яка включає важче озброєння і допомогу в розмірі десятків мільярдів доларів, — відзначають журналісти NYT. — Потік оперативної розвідувальної інформації про пересування російських військ, яку Америка передала Україні, не має прецедентів".

Для збору інформації про місцезнаходження російських генералів, які були знищені, Америка збирала інформацію в т.ч. і з різних секретних, а також комерційних супутників.

При цьому слід наголосити, що далеко не всі удари завдавалися завдяки американцям. Так, атака на штаб російської армії поблизу Ізюма, де, за різними даними, могла бути поранена начштаба окупантів Валерій Герасимов — винятково заслуга українців. Нагадаємо, що факт поранення генерала підтвердив і відомий російський політолог Валерій Соловей.

Додатково "Телеграф" писав, що все на тій же Харківщині було успішно ліквідовано генерал-лейтенанта армії Росії Олексія Симонова.