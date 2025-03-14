Карпачов не показує дружину та сина: що відомо про обраницю зіркового психолога

Шоумен тримає в таємниці не лише подробиці особистого життя, а й точну дату свого народження

Один із найпопулярніших українських телеведучих і психологів Дмитро Карпачов роками допомагає глядачам розібратися із сімейними проблемами у вихованні дітей. Він брав участь у шоу "Супермама", "Кохана, ми вбиваємо дітей", "Один за всіх", "Вагітна у 16" тощо. При цьому про особисте життя шоумена відомо небагато, на відміну від ведучого "Світу навиворіт" Комарова. Він одружений та має сина, а його обраниця завжди була в тіні свого чоловіка.

Зіркового психолога називають одним із найсекретніших телеведучих українського телебачення, оскільки ніде немає багато інформації про нього та його особисте життя. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Дмитра Карпачова.

Що відомо про Дмитра Карпачова

Точна дата народження шоумена залишається у секреті. Відомо лише, що він народився у 1978 році у Кіровограді. За даними Вікіпедії, по батькові Карпачова — Вільямович. Він навчався у Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування. Проходив сертифікацію в Московському гештальтному інституті, Європейській асоціації психології, Міжнародного Еріксонівського Університету.

Телевізійну кар’єру Дмитро розпочав з шоу "Савік Шустер Студія", де він був психологом-консультантом. Вже за два роки його запросили на телеканал СТБ ведучим програми "Правила життя". Згодом він став вести ще кілька шоу. Серед них — "Кохана, ми вбиваємо дітей", "Врятуйте нашу сім’ю". Зараз Карпачов — ведучий програм "Супермама" та "Супербабуся".

Що відомо про дружину Дмитра Карпачова

Обраницю зіркового психолога звати Ірина. Із Дмитром вона перебуває у шлюбі вже понад 10 років. У перший рік подружнього життя у пари народися син Святогор.

За словами Карпачова, Ірина — важлива частина його життя. Про це пише "Меркурій". Раніше жінка займалася йогою на професійному рівні, а згодом стала коучем з особистісного розвитку. Через бажання захистити свою сім’ю від публічності, Дмитро не показує ні дружину, ні сина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає колишня дружина Віталія Кличка. Мер Києва прожив 25 років у шлюбі з моделлю Наталією Єгоровою.