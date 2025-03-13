Комаров вперше відповів на чутки про розлучення та зізнався, чи була зрада

Зіркове подружжя більше не разом

Український журналіст та ведучий тревел-проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров публічно підтвердив розлучення з володаркою титулу "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко.

Відомий чоловік розповів про це на офіційній сторінці у Фейсбук. За словами ведучого, вони подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаються мирно та цивілізовано.

"Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємось друзями, не припиняємо спілкування, у нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер – вони не сімейні", — повідомив Комаров.

Дмитро також додав, що у кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки, і це нормально. Проте важливо відчувати й розпізнавати момент, коли у стосунках з’являються перші ознаки серйозних непорозумінь.

"Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення – це дуже погано. І розлучення – це погано. Бережіть свої родини і почуття", — порадив журналіст, додавши, що він з Кучеренко більше не буде давати коментарі на цю тему.

Нагадаємо, що ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров і журналістка Олександра Кучеренко познайомилися на конкурсі краси "Міс Україна" у 2016 році, після чого у них розпочався роман. Весілля пари було таємним і відбулося у 2019 році в Єрусалимі, а медовий місяць молодята провели на Мальдівах. Подружжя було разом 9 років, при цьому Дмитро старший від Олександри на 15 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінився Дмитро Комаров. У мережі українці зазначили, що ведучий "Світу навиворіт" трішки погладшав.