Більше немає обручки і спільних фото: як зараз виглядає ексдружина Комарова зі "Світу навиворіт"

Олександрі Кучеренко 27 років і вона має титул "Міс Україна"

Нещодавно Дмитро Комаров порадував українських глядачів випуском нового сезону програми "Світ навиворіт". 41-річний ведучий — справжній трудоголік, якого довгий час не бачили із дружиною Олександрою Кучеренко, відомою моделлю та володаркою титулу "Міс Україна 2016".

Українська журналістка, якій у листопаді 2024 року виповнилося 27 років, таємно вийшла заміж за Комарова у 2019-му. Будучи у шлюбі, пара зрідка викладала спільні фото, але, ймовірно, казці прийшов кінець.

Олександра Кучеренко — що про неї відомо

Народилася 26 листопада 1997 року у Дніпрі. З дитинства займалася музикою та танцями. З 2013 по 2015 рік Олександра навчалася у школі телеведучих Respect TV.

Олександра Кучеренко у дитинстві. Фото: tsn.ua

У 17 років переїхала з батьками до Києва, де вступила до КНУ на спеціальність "Диктор та ведучий телепередач". У 2019 році Кучеренко здобула диплом бакалавра з відзнакою, а потім продовжила навчання в магістратурі за спеціальністю "Журналістика".

"Міс Україна 2016"

У 2016 році Олександра взяла участь у конкурсі краси "Міс Україна" та здобула перемогу. Частину призових коштів вона направила на благодійний проєкт, який підтримує талановитих дітей із Дніпра. У грудні того ж року представила Україну на "Міс Світу" у США, де вийшла у фінал конкурсу талантів із танцювальним номером.

На українському конкурсі краси одним із членів журі був Дмитро Комаров. Тоді він звернув увагу на Олександру. У пари почалися романтичні стосунки, при цьому ведучий був старший за дівчину на 15 років. Їхнє весілля було таємним і відбулося в Єрусалимі.

Через шість років, у березні 2025-го, стало відомо, що подружжя офіційно розлучилося. Згідно з документом щодо розірвання шлюбу, ініціатором розлучення став Дмитро. Своє розставання ні Комаров, ні Кучеренко не коментували.

Скріншот із сайту Єдиного державного реєстру судових рішень

У січні Олександра опублікувала кілька кадрів із фотосесії. На них ведуча вже була без обручки.

Чим займається Олександра Кучеренко зараз

Кучеренко пройшла практику на телеканалі ICTV, і у 2018 році стала ведучою програми "Зірковий спорт". Крім роботи на телебаченні, вона займається модельним бізнесом: співпрацює з українськими дизайнерами та брендами, бере участь у рекламних кампаніях та модних показах. Олександра є амбасадором французького косметичного бренду Gisele Delorme в Україні.

Раніше ми писали про вдову Стіва Джобса. "Телеграф" розповідав, наскільки багата Лорен Пауелл і як вона виглядає.