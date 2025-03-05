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Більше немає обручки і спільних фото: як зараз виглядає ексдружина Комарова зі "Світу навиворіт"

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко більше не разом
Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко більше не разом. Фото Колаж "Телеграфу"

Олександрі Кучеренко 27 років і вона має титул "Міс Україна"

Нещодавно Дмитро Комаров порадував українських глядачів випуском нового сезону програми "Світ навиворіт". 41-річний ведучий — справжній трудоголік, якого довгий час не бачили із дружиною Олександрою Кучеренко, відомою моделлю та володаркою титулу "Міс Україна 2016".

Українська журналістка, якій у листопаді 2024 року виповнилося 27 років, таємно вийшла заміж за Комарова у 2019-му. Будучи у шлюбі, пара зрідка викладала спільні фото, але, ймовірно, казці прийшов кінець.

Олександра Кучеренко — що про неї відомо

Народилася 26 листопада 1997 року у Дніпрі. З дитинства займалася музикою та танцями. З 2013 по 2015 рік Олександра навчалася у школі телеведучих Respect TV.

Олександра Кучеренко у дитинстві
Олександра Кучеренко у дитинстві. Фото: tsn.ua

У 17 років переїхала з батьками до Києва, де вступила до КНУ на спеціальність "Диктор та ведучий телепередач". У 2019 році Кучеренко здобула диплом бакалавра з відзнакою, а потім продовжила навчання в магістратурі за спеціальністю "Журналістика".

"Міс Україна 2016"

У 2016 році Олександра взяла участь у конкурсі краси "Міс Україна" та здобула перемогу. Частину призових коштів вона направила на благодійний проєкт, який підтримує талановитих дітей із Дніпра. У грудні того ж року представила Україну на "Міс Світу" у США, де вийшла у фінал конкурсу талантів із танцювальним номером.

Олександра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

На українському конкурсі краси одним із членів журі був Дмитро Комаров. Тоді він звернув увагу на Олександру. У пари почалися романтичні стосунки, при цьому ведучий був старший за дівчину на 15 років. Їхнє весілля було таємним і відбулося в Єрусалимі.

Дмитро комаров Олександра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
Олександра Кучеренко Дмитро Комаров
Фото: instagram.com/aakucherenko

Через шість років, у березні 2025-го, стало відомо, що подружжя офіційно розлучилося. Згідно з документом щодо розірвання шлюбу, ініціатором розлучення став Дмитро. Своє розставання ні Комаров, ні Кучеренко не коментували.

Дмитро Комаров подав на розлучення
Скріншот із сайту Єдиного державного реєстру судових рішень

У січні Олександра опублікувала кілька кадрів із фотосесії. На них ведуча вже була без обручки.

Олександра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

Чим займається Олександра Кучеренко зараз

Кучеренко пройшла практику на телеканалі ICTV, і у 2018 році стала ведучою програми "Зірковий спорт". Крім роботи на телебаченні, вона займається модельним бізнесом: співпрацює з українськими дизайнерами та брендами, бере участь у рекламних кампаніях та модних показах. Олександра є амбасадором французького косметичного бренду Gisele Delorme в Україні.

Олександра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
Олександра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
Олександра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
Олександра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko
Олександра Кучеренко
Фото: instagram.com/aakucherenko

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Теги:
#Розлучення #Дмитро Комаров #Олександра Кучеренко