Всім дітям — дуля з маком: хто отримав і не збирається віддавати спадок Стіва Джобса у $27,5 млрд

Засновник компанії Apple помер 13 років тому, а його спадкоємці так і не отримають гроші

Американський бізнесмен, винахідник та засновник технологічної компанії Apple помер від раку підшлункової залози 5 жовтня 2011 року. Сьогодні, 24 лютого, кумир мільйонів міг би відсвяткувати свій 70-річний ювілей.

Стів Джобс не був мисливцем за грошима. Все, що цікавило підприємця — це його робота та винахід нових пристроїв, які б дозволяли полегшити життя пересічних людей.

Дружина та діти Стіва Джобса

Мільярдер до своєї смерті був одружений з працівницею банку Лорен Пауелл, яка незабаром стала і фінансовим партнером чоловіка. Вона подарувала Стіву трьох дітей: дочок Ерін та Ів, а також сина Ріда. Крім того, від попередніх стосунків мільярдер має старшу дочку Лізу, довгий час він не визнавав її своєю дитиною.

Сім’я Стіва Джобса

Кому дістався спадок Стіва Джобса

Після смерті засновника Apple його вдова успадкувала значну частину його статків — 27,5 млрд доларів. У 2020 році Лорен заявила The New York Times, що не планує передавати це багатство всім своїм дітям. Вона зазначила, що вважає неправильним накопичувати величезне багатство в руках однієї сім’ї та що її діти знають про її ставлення до спадку.

"Я успадкувала багатство чоловіка, якого накопичення коштів ніколи не хвилювало. Стів цим не цікавився. Якщо я проживу досить довго, все закінчиться на мені", — сказала Лорен Пауелл.

Лорен Джобс з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо. Фото: Getty Images

Сьогодні 61-річна мільярдерка активно займається благодійністю через свою організацію Emerson Collective, яка інвестує в освітні та культурні проєкти. Вона також бере участь у різних соціальних ініціативах, спрямованих на скорочення соціальної нерівності.

Що відомо про дітей Стіва Джобса

Ліза Джобс народилася 1978 року. Лише після весілля з Лорен у 1991 році Джобс офіційно визнав дочку, сплатив навчання в університеті та взяв до себе. Пізніше у книзі "Маленька рибка" Ліза згадувала, що батько забороняв їй спілкуватися з матір’ю та обмежував доступ до гаджетів. Їй 46 років, вона письменниця та журналістка.

Ліза Джобс. Фото: Getty Images

Синові Ріду Джобсу 33 роки. За життя батька він вивчав онкологію в Стенфорді, а після смерті Джобса-старшого став уникати публічності. У 2023 році Рід запустив венчурну фірму для пошуку ліків проти раку.

Рід Джобс. Фото: instagram.com/theinformation

29-річна Ерін Джобс намагається приховувати особисте життя. Як і батько, вона навчалася у Стенфорді. Відомо лише, що вона захоплюється дизайном та архітектурою. Вона найнепублічніша дочка покійного мільярдера.

Ерін Джобс. Фото: instagram.com

Ів Джобс була улюбленицею батька. Він вірив, що вона могла б очолити Apple чи навіть стати президентом США. 26-річна Ів активно веде Інстаграм, викладає фото з модних показів, фотосесій та свого головного захоплення – кінного спорту.

Ів Джобс. Фото: instagram.com/evejobs

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