"2000$ на місяць": зізнання Alyona Alyona про життя в селі розділило українців на два табори (фото)
Витрати 34-річної реперки здивували мережу
Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona, справжнє ім'я та прізвище якої Альона Савраненко, розповіла днями про свої витрати на життя у селі. Місячна сума, яку озвучила артистка, дуже здивувала українців.
Що потрібно знати:
- Alyona Alyona живе з бойфрендом у глибинці України і витрачає на місяць пристойну суму
- У тому ж селі мінімальна пенсія у людей ледве перевищує 2 тисячі гривень
- Зізнання артистки викликало суперечки серед українців у соцмережах
Про свій бюджет 34-річна зірка розповіла у проєкті "Тур зірками" на YouTube. За словами співачки, їй достатньо для життя у селі (переводимо в українську валюту) приблизно 82 тисячі гривень.
Реперка зізналася, що їй до вподоби життя у Вигоді, тому що там вона почувається значно вільніше: місцеві жителі вже звикли до неї, тож артистка може насолоджуватися звичайними справами – доглядати сад, ходити на риболовлю чи збирати гриби. Попри щирість Савраненко, українці у мережі звернули увагу саме на її фінансовий аспект.
У коментарях до посту у Телеграм-каналі "Баба і кіт" підписники розділилися на два табори: ті, хто називає реперку "відірваною від життя селебкою"; інші ж захищають артистку. Люди зазначають, що у зірки високий рівень доходу, тому вона має право витрачати стільки, скільки знадобиться.
- "В мене навіть на село грошей не хватає"
- "І це каже людина, яка носить брендовані шмотки, і отримує нехилі гонорари. Обожнюю, коли відірвані від реальності селебки щось там свистять як норм чи не норм жити звичайним українцям"
- "Пенсіонери в тому селі з пенсією в 2,5-3к грн раді за неї"
- "Зараз кину це в наш сільський чат. Хоч паржьом"
"Телеграф" нагадує, що в Івано-Франківську (як і по всій Україні) у 2025 році розмір мінімальної пенсії залишився на рівні 2361 грн.
- "Ну, це треба себе в усьому стримувати. Мі к такому нє прівиклі"
- "А де там написано, що вона "виживає" на 2 тис доларів? Вона просто озвучила свої витрати. Як вона витрачає свої зароблені гроші це її особисте діло. У неї високий рівень доходу, вона може собі це дозволити (мабуть саме це багатьох людей і бісить)"
Що відомо про особисте життя Alyona Alyona
У 2023 році Alyona Alyona вперше підтвердила стосунки з новим бойфрендом, якого звати Володимир. Він також пов’язаний із музикою, проте уникає публічності. Познайомилася пара у соцмережі, а згодом вони почали жити разом. Який вигляд має її хлопець — реперка приховує. Рідним містом Альони є селище міського типу Баришівка на Київщині, там живуть батьки зірки.
У березні 2024 року Alyona Alyona втратила близьку людину з рідного міста. У Баришівку реперка приїжджала на поховання подруги.