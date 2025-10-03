"2000$ на місяць": зізнання Alyona Alyona про життя в селі розділило українців на два табори (фото)

Витрати 34-річної реперки здивували мережу

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona, справжнє ім'я та прізвище якої Альона Савраненко, розповіла днями про свої витрати на життя у селі. Місячна сума, яку озвучила артистка, дуже здивувала українців.

Що потрібно знати:

Alyona Alyona живе з бойфрендом у глибинці України і витрачає на місяць пристойну суму

У тому ж селі мінімальна пенсія у людей ледве перевищує 2 тисячі гривень

Зізнання артистки викликало суперечки серед українців у соцмережах

Про свій бюджет 34-річна зірка розповіла у проєкті "Тур зірками" на YouTube. За словами співачки, їй достатньо для життя у селі (переводимо в українську валюту) приблизно 82 тисячі гривень.

Реперка зізналася, що їй до вподоби життя у Вигоді, тому що там вона почувається значно вільніше: місцеві жителі вже звикли до неї, тож артистка може насолоджуватися звичайними справами – доглядати сад, ходити на риболовлю чи збирати гриби. Попри щирість Савраненко, українці у мережі звернули увагу саме на її фінансовий аспект.

У коментарях до посту у Телеграм-каналі "Баба і кіт" підписники розділилися на два табори: ті, хто називає реперку "відірваною від життя селебкою"; інші ж захищають артистку. Люди зазначають, що у зірки високий рівень доходу, тому вона має право витрачати стільки, скільки знадобиться.

"В мене навіть на село грошей не хватає"

"І це каже людина, яка носить брендовані шмотки, і отримує нехилі гонорари. Обожнюю, коли відірвані від реальності селебки щось там свистять як норм чи не норм жити звичайним українцям"

"Пенсіонери в тому селі з пенсією в 2,5-3к грн раді за неї"

"Зараз кину це в наш сільський чат. Хоч паржьом"

"Телеграф" нагадує, що в Івано-Франківську (як і по всій Україні) у 2025 році розмір мінімальної пенсії залишився на рівні 2361 грн.

"Ну, це треба себе в усьому стримувати. Мі к такому нє прівиклі"

"А де там написано, що вона "виживає" на 2 тис доларів? Вона просто озвучила свої витрати. Як вона витрачає свої зароблені гроші це її особисте діло. У неї високий рівень доходу, вона може собі це дозволити (мабуть саме це багатьох людей і бісить)"

Що відомо про особисте життя Alyona Alyona

У 2023 році Alyona Alyona вперше підтвердила стосунки з новим бойфрендом, якого звати Володимир. Він також пов’язаний із музикою, проте уникає публічності. Познайомилася пара у соцмережі, а згодом вони почали жити разом. Який вигляд має її хлопець — реперка приховує. Рідним містом Альони є селище міського типу Баришівка на Київщині, там живуть батьки зірки.

Батьки реперки Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

У березні 2024 року Alyona Alyona втратила близьку людину з рідного міста. У Баришівку реперка приїжджала на поховання подруги.